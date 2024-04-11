Ехала на красный: на сбившую четверых школьников волгоградку возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с четырьмя пострадавшими малолетними детьми, произошедшего сегодня, 11 апреля, в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

— Следственным управлением УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении 37-летней водителя автомобиля Renault Duster, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что сегодня около 10.00 волгоградка за рулем иномарки двигалась по улице Ополченской со стороны улицы Рыкачева в сторону улицы Льговской, где напротив дома № 47 по улице Ополченской в нарушение п. 6.2. Правил дорожного движения выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и наехала на четверых детей.

В результате аварии одной из пострадавших девочек были причинены травмы, предварительно квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью. Другая школьница и двое мальчиков попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В облздраве прокомментировали состояние пострадавших детей. СК организовал проверку.

Напомним, что момент наезда на школьников в Волгограде попал на видео. Росгвардейцы оказали первую помощь сбитым иномаркой детям. Как стало известно «Высоте 102», управлявшая автомобилем волгоградка, нигде официально не трудоустроена.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области