



Новое послевоенное с видом Сталинграда опубликовано в Волгограде. На обнародованном мэрией Волгограда снимке из Государственного архива Музейного фонд РФ - фасад здания роддома №2 Сталинского района. Именно так назывался раньше Центральный район Волгограда.

Этот роддом первым заработал в послевоенном Сталинграде и до сих пор остается крупнейшим в городе. Сначала в двухэтажном здании на краю поймы реки Царица размещались стационар на 80 коек и учебные классы мединститута.



Фото: Государственный архив Музейного фонда РФ



