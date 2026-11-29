В компании подчеркнули, что замена данного трубопровода позволит улучшить качество водоснабжения у 3000 жителей Советского района.
Общество 29.11.2026 09:46
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29.11.2026 09:46
В компании подчеркнули, что замена данного трубопровода позволит улучшить качество водоснабжения у 3000 жителей Советского района.
В Советском районе Волгограда на улице Панфиловская около полуночи завершены работы по ликвидации технологического нарушения на водоводе. До конца дня 29 ноября будет завершена отладка параметров подачи ресурса, сообщили в «Концессиях водоснабжения». В настоящий момент восстановлено водоснабжение к основной части жилых домов, попадавших под отключение. К отдельным МКД до полного завершения работ будет продолжен подвоз воды.
Напомним, как ранее сообщалось, нарушение технологического процесса произошло накануне в ходе работ по подключению обновлённого участка трубопровода по ул. Панфиловской. Во время запуска ресурса подрядная организация столкнулась с технической проблемой, в результате которой возобновление холодного водоснабжения было отсрочено.
В компании подчеркнули, что замена данного трубопровода позволит улучшить качество водоснабжения у 3000 жителей Советского района.
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