



В Советском районе Волгограда на улице Панфиловская около полуночи завершены работы по ликвидации технологического нарушения на водоводе. До конца дня 29 ноября будет завершена отладка параметров подачи ресурса, сообщили в «Концессиях водоснабжения». В настоящий момент восстановлено водоснабжение к основной части жилых домов, попадавших под отключение. К отдельным МКД до полного завершения работ будет продолжен подвоз воды.



