Момент наезда на четверых школьников в Волгограде попал на видео



В Волгограде дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четверо 12-летних детей оказались под колесами Renault Duster, зафиксировал видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», судя по кадрам, дети оказались на дороге перед иномаркой неожиданно для водителя.





По информации медицинских работников, один из пострадавших в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работает оперативная группа ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудникам полиции предстоит выяснить главное – водитель Renault Duster выехала на перекресток на разрешающий или запрещающий сигнал светофора.

Напомним, по информации главка, ДТП с участием детей произошло 11 апреля в 09.55. За рулем иномарки находилась 37-летняя женщина.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области