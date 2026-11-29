Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории Волгоградской области за период с вечера 28 ноября до утра 29 ноября. По данным Минобороны, БПЛА также сбивали еще над 19 регионами России – в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Московской областях, в Республике Татарстан и Республике Крым. Всего было сбито 1017 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Общество 29.11.2026 10:53
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29.11.2026 10:53
Напомним, с вечера 28 ноября до утра 29 ноября в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Аэропорт Волгограда был закрыт около 8 часов.
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