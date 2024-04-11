В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 11 апреля, в 09.55 женщина за рулем иномарки снесла на зебре четверых малолетних детей, сообщает V102.RU.





— По предварительной информации, 36-летняя водитель за рулем автомобиля Renault Duster на пересечении улиц Ополченская и Андреева наехала на четверых детей, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В региональном главке МВД уточнили, что пострадали две девочки и два мальчика в возрасте 12-ти лет.

— Детей доставили в больницу. На месте работают руководство ГАИ и следственно-оперативная группа. Организована проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, — добавили в полицейском ведомстве.

Фото и видео: Треш Волгоград / t.me