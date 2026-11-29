



В Центральном парке Волгограда сегодня, 29 ноября, открылся каток «Лагуна». Как ранее сообщалось, cпециалисты нарастили 10-сантиметровый слой льда, который поддерживается с помощью системы искусственного охлаждения. Каток также будет обслуживать между сеансами ледозаливочная машина.





Для посетителей приготовлены 1000 пар коньков, которые можно взять напрокат.





Сегодня посетителям парка рекомендуют оставлять автомобили на парковке у «Большого автодрома» со стороны ТЦ «Европа Сити Молл». В связи с проведением футбольного матча на Волгоград Арене парковка у катка сегодня временно недоступна.

Фото Центрального парка t.me