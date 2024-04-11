Стало известно состояние сбитых у школы № 1 Волгограда детей

В детскую больницу № 7 Волгограда доставлены четверо пострадавших школьников после ДТП на перекрестке улиц Ополченской и Андреева в Тракторозаводском районе, сообщает V102.RU.

— Одна из пострадавших помещена в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Трое подростков в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время пострадавшие продолжают обследование и получают необходимую медицинскую помощь, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», за рулем в момент аварии находилась безработная волгоградка. Все пострадавшие являются учениками средней школы № 1.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с пятиклассниками. Ранее сообщалось, что СК организовал проведение доследственной проверки.

Напомним, по предварительным данным областного главка МВД, авария произошла сегодня в 09.55. Волгоградка за рулем иномарки Renault Duster сбила детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Фото: архив ИА «Высота 102»