



Чемпионат России по кикбоксингу в дисциплине К‑1 прогремел в Суздале с 23 по 29 ноября на арене, где слабых не держат. «Суздаль Арена» при поддержке Российского спортивного фонда собрала лучших – и награды здесь доставались только тем, кто готов был выгрызать каждый раунд.













В мужской части турнира волгоградцы снова показали, что умеют забирать своё. Магомед Махамаев, мастер спорта международного класса, стал четырёхкратным чемпионом России в весе до 86 кг. Он нокаутировал Ахлимана Мамедова из Краснодарского края – и это был не просто бой, а реванш за прошлогоднее поражение. Красиво, жёстко, по‑чемпионски. За этим титулом – годы общей работы с тренером Рамилем Исмаиловым: Магомед тренируется у него с четырёх лет.

На церемонии награждения рядом с чемпионами стояли люди, для которых этот спорт – не просто событие, а большое дело: губернатор Владимирской области Александр Авдеев и Бату Хасиков, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России. Перед гала‑финалами чествовали сборную России и её тренеров – тех, кто привёз с чемпионата мира в Картахене 95 медалей, из них 66 золотых. Капитанам команд вручили сертификаты на вознаграждение – чтобы труд спортсменов и наставников был по‑настоящему оценён.А главные эмоции вечера рождались на ринге № 3 – именно там бились все волгоградцы, и каждый их раунд был про характер и школу.Анастасия Чугунова из Волжского забрала золото в категории до 60 кг – и это её четвёртое подряд золото национального первенства. 2023, 2024, 2025, 2026 – четыре года подряд она доказывает, что быть лучшей – это не удача, а работа. Полуфинал с многократной чемпионкой России и Европы Натальей Дьячковой вышел жёстким, но Чугунова навязала свой темп и прошла дальше. В финале она встретилась с Анастасией Жаровой из Москвы: синий угол против красного. Чугунова держала дистанцию, экономила силы и брала своё – уверенно, без суеты. Это и есть стиль чемпиона: не метаться, а делать ровно то, что нужно, когда ставки выше некуда.За этим золотом – огромная работа Алексея Чугунова, её отца и тренера. Каждый новый титул – это ещё больше давления, ещё внимательнее соперники разбирают её тактику. И то, что она год за годом не просто выигрывает, а подтверждает уровень, – вот это и есть настоящая сила.Не менее ярким получился и финал в весе до 75 кг, где Джума Керимов вышел против петербуржца Богдана Калинина. Поединок получился настолько равным, что кто забрал золото, а кто – серебро, на момент публикации уточняется. Но одно ясно точно: в этот ринг оба вышли не сдаваться – и уже этим вложили свою частичку труда в историю чемпионата. Джума – воспитанник волгоградской школы олимпийского резерва, а сегодня сам передаёт опыт дальше: в своём клубе KERIMOV TEAM в Ерзовке он растит новое поколение бойцов. Так замыкается круг: от воспитанника – к наставнику.И пусть в протоколах у Керимова и Калинина будут разные строчки – для Волгограда этот чемпионат уже сложился как большая общая победа. Четыре золота подряд Чугуновой, реванш Махамаева, финал Керимова – это не случайность, а школа. Это значит, что в Волгограде умеют не просто драться, а становиться чемпионами. И ринг № 3 в Суздале в этом году точно запомнит волгоградский характер.