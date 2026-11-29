На церемонии награждения рядом с чемпионами стояли люди, для которых этот спорт – не просто событие, а большое дело: губернатор Владимирской области Александр Авдеев и Бату Хасиков, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России. Перед гала‑финалами чествовали сборную России и её тренеров – тех, кто привёз с чемпионата мира в Картахене 95 медалей, из них 66 золотых. Капитанам команд вручили сертификаты на вознаграждение – чтобы труд спортсменов и наставников был по‑настоящему оценён.
А главные эмоции вечера рождались на ринге № 3 – именно там бились все волгоградцы, и каждый их раунд был про характер и школу.
За этим золотом – огромная работа Алексея Чугунова, её отца и тренера. Каждый новый титул – это ещё больше давления, ещё внимательнее соперники разбирают её тактику. И то, что она год за годом не просто выигрывает, а подтверждает уровень, – вот это и есть настоящая сила.
Не менее ярким получился и финал в весе до 75 кг, где Джума Керимов вышел против петербуржца Богдана Калинина. Поединок получился настолько равным, что кто забрал золото, а кто – серебро, на момент публикации уточняется. Но одно ясно точно: в этот ринг оба вышли не сдаваться – и уже этим вложили свою частичку труда в историю чемпионата. Джума – воспитанник волгоградской школы олимпийского резерва, а сегодня сам передаёт опыт дальше: в своём клубе KERIMOV TEAM в Ерзовке он растит новое поколение бойцов. Так замыкается круг: от воспитанника – к наставнику.
И пусть в протоколах у Керимова и Калинина будут разные строчки – для Волгограда этот чемпионат уже сложился как большая общая победа. Четыре золота подряд Чугуновой, реванш Махамаева, финал Керимова – это не случайность, а школа. Это значит, что в Волгограде умеют не просто драться, а становиться чемпионами. И ринг № 3 в Суздале в этом году точно запомнит волгоградский характер.
Александр Веселовский
Фото: Федерация кикбоксинга Волгоградской области / Волжская федерация кикбоксинга / Федерация кикбоксинга России