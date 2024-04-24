Происшествия

Проехала по двоим: ДТП с пострадавшими школьниками в Волгограде показали с другого ракурса

Происшествия 24.04.2024 09:06
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24.04.2024 09:06


Дорожно-транспортное происшествие в Тракторозаводском районе Волгограда, в результате которого четверо учеников школы №1 оказались в больнице, зафиксировал регистратор одной из машин, следовавших во встречном направлении. Видео, на котором запечатлен наезд на детей Renault Duster под управлением 36-летний женщины, опубликовал 24 апреля телеграм-канал Online34. На кадрах отчетливо видно, что двое подростков буквально оказались под колесами кроссовера, двоих других задело по касательной и они тут же смогли отползти на обочину. 

Напомним, что страшное ДТП произошло на пересечении улиц Ополченкской и Андреева 11 апреля около 10.00. Полицейскими уже установлено, что водитель Renault Duster проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, а дети выбежали на проезжую часть на зеленый. В этот момент женщина и сбила подростков, каждому из которых по 12 лет. Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело. 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», первыми на месте аварии оказались сотрудники Росгвардии, они и оказали первую доврачебную помощь детям. В настоящее время, по последним данным волгоградского облздрава, двое детей уже выписаны из больницы, еще один ребенок находится на лечении в больнице №7 Волгограда, а наиболее пострадавшая девочка по решению медиков переведена в федеральный центр в Москве. 

Видео: телеграм-канал Online34

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