



Блестящей победой хозяев татами завершился Малый финал Континентальной лиги дзюдо на призы компании «Сады Придонья», сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области. В напряжённой борьбе волгоградское «Динамо» прошло тяжелейший турнирный путь и впервые поднялось на высшую ступень пьедестала почёта, прервав серию призовых, но не золотых наград.

В турнире за медали и щедрые денежные призы боролись 10 сильнейших команд страны. «Динамо» начало свой путь с четвертьфинала, где со счётом 3:1 был повержен краснодарский «Олимп». Победные очки волгоградцам принесли Илья Пирогов (73 кг), Матвей Антонов (90 кг) и Богдан Гаврилов (90+ кг).В полуфинале соперниками хозяев татами стали представители ставропольской СШОР. И вновь волгоградцы доказали своё превосходство, выиграв со счётом 3:1. Азамат Туко (90 кг), Богдан Гаврилов (90+ кг) и Руслан Полторацкий (66 кг) вывели команду в решающую схватку.Финал против команды «Чингиз» из Ингушетии стал настоящей битвой характеров. Как и в полуфинале, встреча началась для динамовцев с неудачи, но затем последовали три победы подряд. Гаврилов и Полторацкий выиграли свои поединки с разницей в юко, продемонстрировав выдержку и техничность.Кульминацией турнира стала схватка Ильи Пирогова. В отличие от остальных, он не стал довольствоваться минимальным преимуществом и рискнул, проведя решающий бросок на иппон против Алисхана Могушкова.– смеялся уже после награждения Илья.Для волгоградского «Динамо» эта победа стала долгожданной. Ранее команда дважды становилась бронзовым призёром Малого финала КЛД, а год назад завоевала «серебро». Теперь же, пройдя через напряжённые поединки и преодолев давление родных стен, динамовцы наконец-то завоевали главный трофей турнира.