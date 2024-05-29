Москалькова ждет обращение экс-командарма Попова по мере пресечения

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пообещала детально рассмотреть обращение экс-командарма 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова, которого суд оставил в СИЗО вопреки ходатайству о домашнем аресте, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что юрист задалась вопросом, чем руководствовался суд при принятии такого решения. Москалькова пообещала в случае поступления обращения от генерала запросить решение судебной инстанции и детально все изучить.

235-й гарнизонный военный суд 27 мая 2024 года рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения и постановил отказать в прошении. 2-й Западный окружной военный суд в апелляции также не увидел причины применять к Попову более мягкие меры.

Генералу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, военный причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий из металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Материалы стоимостью более 130 миллионов рублей предназначались для возведения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отвергает все обвинения ввиду своей непричастности. Авторы Telegram-каналов, в частности, «Град на Волге» выражают большие сомнения в причастности экс-командарма к преступлению, отмечая его огромный авторитет в войсках и критику недавно задержанного замминистра обороны Тимура Иванова.

Напомним, уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области Иван Попов начинал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Участвовал в СВО на различных направлениях, в том числе в должности командующего 58-й армией.

Фото: МО РФ