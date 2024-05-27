Расследования

Суд отказался выпускать генерала Попова под домашний арест

Расследования 27.05.2024 14:26
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27.05.2024 14:26


Сегодня 235 гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство следствия на изменение меры пресечения генерал-майору Ивану Попову. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza, находящегося под арестом бывшего командующего 58-армией не выступили из СИЗО, хотя следствие настаивало на том, чтобы генерала поместили под домашний арест.

Ранее, 24 мая, в ходе рассмотрения апелляции защиты на арест генерала также было отказано в изменении меры пресечения.

Напомним, что генерал-майор Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Его задержали 17 мая. Попова обвиняют в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. Общая сумма ущерба, по версии СК, составляет больше 130 млн рублей. Генерал вину не признает.

Коллаж V102.RU

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