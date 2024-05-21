Задержан экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан и помещен под стражу бывший командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в пресс-службе 235-го Гарнизонного военного суда города Москвы.

По данным суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Ивановича Попова избрана 17 мая 2024 года сроком на два месяца. С ходатайством выступило Главное военное следственное управление. Фигурант дела подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным Baza, генерал попал под следствие из-за хищения более 100 миллионов рублей.

— Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной), — цитирует информагентство сообщение Telegram-канала. — Вместе с Поповым по делу проходит предприниматель из Краснодарского края, который помогал генерал-майору реализовывать металл.

Уточняется, что Попова отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ в июле 2023 года. Со слов военного, причиной стало то, что он был «за правду», так как не боялся открыто говорить о проблемах в МО РФ.

Адвокат Задержанного Сергей Буйновский в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства пояснил, что на все вопросы он ответит чуть позже. На сайте 235-го Гарнизонного военного суда указано, что защитник накануне, 20 мая, подал жалобу на решение судьи Карпова А. В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Иван Попов является уроженцем хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. Начинал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Участвовал в СВО на различных направлениях, в том числе в должности командующего 58-й армией.

На момент публикации адвокат Сергей Буйновский так и не вышел на связь. При этом от его имени в Telegram распространяется информация, что Иван Попов свою вину не признает и не имеет никакого отношения к сумме в 100 миллионов рублей.

Отметим, что в причастности Попова к преступлению сомневаются и авторы телеграм-каналов.

– Что касается обвинений... крайне сомнительны они, – пишет, например, Град на Волге. – Хотя бы потому, что экономического следа нет. Ни он, ни его родня не живут богато и близко. Год назад он позволял себе резкие высказывания. В том числе, как мы поняли, против того самого Тимура Иванова. А теперь их почему-то под одну гребенку. В войсках Иван Иванович огромным уважением пользуется. Пожалуй, как никто.

Фото: МО РФ