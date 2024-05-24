Суд в Москве оставил экс-командарма Ивана Попова в СИЗО

2-й Западный окружной военный суд постановил оставить под стражей бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова, сообщает V102.RU со ссылкой на RT.

Согласно картотеке судебной инстанции, апелляция по уголовному делу попала в ведение судьи Андрея Плужникова. 17 мая 2024 года судья 235-го Гарнизонного военного суда города Москвы Артем Карпов постановил заключить генерал-майора под стражу на два месяца. Позже СКР выступил с ходатайствовал о домашнем аресте для фигуранта уголовного дела.

Ивану Попову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает, что военный причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий из металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Материалы стоимостью более 130 миллионов рублей предназначались для возведения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Адвокат Попова Сергей Буйновский прокомментировал ТАСС, что его подзащитный отвергает все обвинения ввиду своей непричастности. Ранее генерал связывал свое отстранение от командования 58-й армией в июле 2023 года своей борьбой за правду и нежелании скрывать проблемы в российской армии.

Авторы Telegram-каналов, в частности, «Град на Волге» выражают большие сомнения в причастности экс-командарма к преступлению, отмечая его огромный авторитет в войсках и критику недавно задержанного замминистра обороны Тимура Иванова.

Напомним, уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области Иван Попов начинал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Участвовал в СВО на различных направлениях, в том числе в должности командующего 58-й армией.

Ходатайство СК о смягчении меры пресечения Попову, согласно картотеке судебной инстанции, 27 мая рассмотрит судья 235-го Гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко.

Коллаж: ИА «Высота 102»