Экс-командующему 58-й армии Ивану Попову предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение бывшему кoмандующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

— Все обвинения он отвергает, так как не причаcтен к тому, что ему вменяет cледствие, — пояснил информагентству защитник генерал-майора Сергей Буйновский.

Адвокат уточнил, что в пятницу Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на меру пресечения.

В свою очередь СКР ходатайствовал о домашнем аресте для фигуранта уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Силовики поясняют решение характеристиками на обвиняемого, а также иными обстоятельства, установленными в ходе предварительного расследования. Мера заключения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избрана 17 мая 2024 года судьей 235-го Гарнизонного военного суда города Москвы Карповым А. В.

По данным следствия, бывший командующий 58-й армией причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Материалы стоимостью более 130 миллионов рублей предназначались для возведения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Санкция вменяемой генералу статьи предусматривает до десяти лет колонии со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Со слов Попова, его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией ЮВО ВС РФ в июле 2023 года, потому что, он был «за правду» и взял на себя смелость откровенно говорить о проблемах в Минобороны.

К слову, что в причастности военного к преступлению сомневаются и авторы Telegram-каналов.

— Что касается обвинений... крайне сомнительны они, — пишет, например, «Град на Волге». — Хотя бы потому, что экономического следа нет. Ни он, ни его родня не живут богато и близко. Год назад он позволял себе резкие высказывания. В том числе, как мы поняли, против того самого Тимура Иванова. А теперь их почему-то под одну гребенку. В войсках Иван Иванович огромным уважением пользуется. Пожалуй, как никто.

Напомним, Иван Попов родился в хуторе Заполянском Даниловского района Волгоградской области. Начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Участвовал в спецоперации на различных направлениях, в том числе в должности командующего 58-й армией.

Фото: МО РФ