Расследования

Генерал-майора Ивана Попова могут отпустить под домашний арест

Расследования 23.05.2024 22:52
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23.05.2024 22:52


Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на СК РФ. 
- Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования, - говорится в заявлении ведомства.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.
Ранее стало известно о задержании  бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. Попова отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ в июле 2023 года. Со слов военного, причиной стало то, что он был «за правду», так как не боялся открыто говорить о проблемах в МО РФ. Военкоры с уважением отзывались о командующем, которого они называли «Спартаком».
Напомним, Иван Попов является уроженцем хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. Начинал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Участвовал в СВО на различных направлениях, в том числе в должности командующего 58-й армией. После отстранения от командования был направлен в Сирию.


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