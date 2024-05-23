Генерал-майора Ивана Попова могут отпустить под домашний арест

Ранее стало известно о задержании бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. Попова отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ в июле 2023 года. Со слов военного, причиной стало то, что он был «за правду», так как не боялся открыто говорить о проблемах в МО РФ. Военкоры с уважением отзывались о командующем, которого они называли «Спартаком».
Напомним, Иван Попов является уроженцем хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. Начинал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. Участвовал в СВО на различных направлениях, в том числе в должности командующего 58-й армией. После отстранения от командования был направлен в Сирию.