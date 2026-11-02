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Борьба с коррупцией

В Волгограде требуют уволить с работы лишенного миллионов инспектора ДПС

Борьба с коррупцией 02.11.2026 14:06
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02.11.2026 14:06


Прокуратура требует уволить с работы инспектора 1 взвода отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области, у которого конфисковали 8,9 млн рублей нелегального дохода, а также три автомобиля «Мерседес-Бенц» стоимостью порядка 7 млн рублей. 

– В настоящее время на рассмотрении в Центральном районном суде города Волгограда находится иск прокуратуры региона о возложении на ГУ МВД России по Волгоградской области обязанности уволить инспектора в связи с утратой доверия, – сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, что Центральный районный суд Волгограда в конце октября текущего года постановил конфисковать у инспектора ДПС Андрея Борисова и его родственников в доход государства денежные средства и имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. 

Установлено, что в период службы госавтоинспектором с 2012 по 2025 годы он, его супруга, сын и тесть приобрели три микроавтобуса Мерседес-Бенц. Также были получены доходы в размере 8,9 млн рублей, законность происхождения которых не подтверждена. Такой капитал полицейский заработал, поставил на поток куплю-продажу автомобилей. Всего за 26 лет было продано 220 транспортных средств, многие из которых имели вип-номера с уникальными и симметричными комбинациями.

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