



Президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий порядок передачи в собственность государства денежных средств и драгоценных металлов со счетов умерших граждан, если их имущество признано выморочным. Как сообщает Парламентская газета, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 ноября.



Выморочное имущество - это собственность умершего, которая не перешла к наследникам. Это может произойти, если наследники отсутствуют, отказались от наследства, не приняли его или были лишены права наследования согласно закону. В таких случаях имущество переходит в собственность государства. Новый порядок распространяется на случаи, когда гражданин скончался более пяти лет назад, снят с налогового учета, и после его смерти не было открыто наследственное дело. Если на его банковских счетах или вкладах остались средства в рублях или иностранной валюте, а также драгоценные металлы, они будут переданы в собственность России.



Право государства на это имущество будет подтверждаться специальным перечнем, который Росимущество сформирует на основе данных Федеральной налоговой службы, нотариата, службы судебных приставов и банков. В перечень войдут персональные данные умершего, даты его рождения и смерти, последнее место регистрации, ИНН, а также информация о счетах и вкладах с указанием банков. Реестр будет включать только тех граждан, по которым в единой информационной системе нотариата отсутствуют сведения об открытии наследственного дела, а в базе данных исполнительных производств - документы, подлежащие исполнению после смерти должника.



После получения требования от Росимущества банки обязаны в течение 15 рабочих дней перечислить деньги (или конвертировать иностранную валюту в рубли) и перевести эквивалент стоимости драгоценных металлов на единый казначейский счет в федеральный бюджет. Если наследник узнает о своем праве на имущество после того, как оно уже передано в федеральный бюджет, ему будет предоставлена денежная компенсация. Правительству поручено до 1 апреля 2027 года разработать предложения по изменению законодательства, регулирующего выявление такого имущества.