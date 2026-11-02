



В Волгоградской области в ближайшие дни ожидается резкое изменение погодных условий. В ночь с 4 на 5 ноября через территорию региона пройдёт холодный фронт, который принесёт ночные заморозки, дожди со снегом и первый в этом сезоне гололёд.

- Первая половина недели ожидается довольно тёплой. 4 ноября прогнозируются дожди. По области днём будет +11...+16°С, в Волгограде +14...+16°С. В ночь на 5 ноября по области ожидается резкое понижение температуры до +2...-3°С, при прояснении до -7°С. Днём воздух прогреется до +1...+6°С. В Волгограде также в ночь на 5 ноября температура опустится до -1...-3°С, днём будет +3...+5°С. Ночью и днём в отдельных районах региона ожидается дождь, переходящий в снег, а также снег. В Волгограде также днём 5 ноября возможны небольшие осадки в виде дождя и дождя со снегом, - рассказала журналистам начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Особую опасность резкие кульбиты погоды представляют для автолюбителей.

- По области 5 ноября в связи с отрицательными температурами ожидаем на дорогах гололедицу. Такая же погода может сохраниться и на следующий день, - добавила специалист.

Дожди, переходящие в снег, метеорологи также ожидают и на предстоящих выходных. Однако снег всё же будет в большей степени характерен для осадков в отдельных районах региона, нежели непосредственно для региональной столицы. При этом снежный покров на территории области пока что не установится.

По предварительным прогнозам, после 10 ноября ожидается небольшая корректировка температурного фона в направлении положительных значений. В этот период днём воздух может прогреться до +5...+10°С.

Фото из архива ИА «Высота 102»