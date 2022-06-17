«Девчушке вчера исполнилось год и четыре»: забившему дочь волгоградцу в апреле присяжные простили убийство

В Волгоградской области сегодня, 17 июня, 25-летний житель поселка Горный Балыклей, находясь в состоянии опьянения, забил до смерти малолетнюю дочь. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону. Информагентству «Высота 102» стали известны подробности. Так, в частности, в апреле суд оставил на свободе детоубийцу, прислушавшись к мнению присяжных. Если бы не этот факт, уверены жители поселка, девочка могла бы остаться в живых.







Одно избиение и одно убийство

Несмотря на достаточно молодой возраст – подозреваемому в убийстве ребенка всего 25 лет, Владимир Сильчев уже ни раз успел побывать на скамье подсудимых. Всякий раз, сообщает ИА «Высота 102», за то, что распускал руки. Так, в открытых источниках без труда можно найти приговор Дубовского районного суда от 9 июля 2020 года.

Согласно материалам, рассмотренным судом Волгоградской области два года назад, Сильчев 19 января 2020 года зверски избил жителя того же поселка. Бил ногами, руками и сорванной с петель деревянной калиткой. Много для расправы ему не потребовалось – всего лишь вспыхнувший на словах конфликт с пострадавшим.

– Примерно в 19.00 19 января Владимир Сильчев, находясь на территории домовладения потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры, имея умысел на причинение телесных повреждений, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, нанёс лежащему на земле потерпевшему множество ударов ногами в область головы, живота, рук, после чего взял деревянную калитку и, используя данный предмет в качестве оружия, нанёс один удар в область рёбер с правой стороны потерпевшему, – говорится в материалах дела, который рассматривал суд. – В результате у потерпевшего были диагностированы закрытый перелом трех рёбер справа с незначительным смещением, которые, согласно заключению эксперта, квалифицируются как причинившие средней степени тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства, а также ссадин на верхних конечностях.





В протоколе говорится о том, что Владимир Сильчев согласился с обвинением и полностью признал вину. В ходе заседания он раскаивался и поддерживал ходатайство о постановлении приговора без судебных разбирательств. Поскольку против ускоренного рассмотрения дела не возражали ни одна из сторон, избившему односельчанина Сильчеву по-быстрому дали полтора года условно с испытательным сроком на два года.

Сегодня жители Горного Балыклея уверены, что гуманность суда развязала детоубийце руки.

– Ощутив безнаказанность, Сильчев всего через 13 месяцев после слишком мягкого приговора убил человека. Косой зарубил!– рассказали жители Горного Балыклея ИА «Высота 102». – Что удивительно, его даже по этой тяжкой статье оправдали. Наверняка убивая сегодня дочь, он был уверен в своей неприкосновенности. Кстати, в августе 2021 года, когда рубил соседа, он был «под мухой», как и сегодня.

Согласно материалам второго уголовного дела, которое рассматривал тот же Дубовский районный суд Волгоградской области, 9 августа 2021 года Сильчев распивал спиртное в компании приятелей. В ходе застолья между подвыпившими вспыхнул конфликт. Спустя некоторое время один из оппонентов Сильчева настиг его с топором на улице, в ответ последний пошел на обидчика с косой, нанеся ему смертельные раны.

В ходе разбирательств первоначальная квалификация действий Сильчева «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель потерпевшего» была изменена на «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Спасли сельчанина присяжные заседатели.

– Уголовное дело в отношении него рассматривалось с присяжными, – говорят соседи подозреваемого в убийстве дочери Сильчева. – Они пришли к выводу, что состава преступления нет. В общем, оправдали его.





И действительно, 27 октября 2021 года, согласно данным Дубовского райсуда, в отношении подсудимого Сильчева коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт. Вот только на этот раз с решением суда не согласилась прокуратура и в 2022 году уголовное дело об убийстве Сильчевым односельчанина рассматривал уже Волгоградский областной суд.

– Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 12 апреля 2022 года приговор Дубовского районного суда Волгоградской области от 9 ноября 2021 г. оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное представление - без удовлетворения, – сообщили сегодня ИА «Высота 102» в районном суде.

Интересно, что в некоторых региональных СМИ оправдательный приговор, вынесенный облсудом в отношении Сильчева, преподносился как победа бессменного его адвоката Владимира Быстрова над беззаконием. Журналисты называли детоубийцу невиновным и выставляли жертвой, боровшейся за собственную жизнь.





«Девчушке еще жить и жить»

– Вы понимаете, что в действительности произошло? Один и тот же суд дважды (!) оставил гулять на свободе человека, которого по-хорошему надо было изолировать от общества два года назад! – возмущаются жители Горного Балыклея. – Если бы сел он в апреле за убийство, девчушка сегодня была жива! Ей ведь только вчера исполнилось год и четыре месяца. Страшно представить, как он убивал ее... Жить бы ей и жить.

Таким образом, на счету Сильчева сегодня уже две загубленные жизни – односельчанина и собственной дочери.

Напомним, что кроме девочки, скончавшейся от побоев, житель Горного Балыклея бил 17 июня и 37-летнюю жену. По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, женщина пыталась спасти ребенка, но под обрушившимся градом ударов была вынуждена бежать к соседям, откуда вызвала полицию.





В Горном Балыклее сейчас работают криминалисты и представители прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Прокуратура держит на контроле расследование и организовала собственную проверку. На месте расправы следователями произведена видеосъемка. Покосившийся дом, ободранные со стен обои и навсегда опустевшая детская кроватка. Маленькая девочка, которой только вчера исполнилось год и четыре месяца, лишилась жизни из-за того, что просто много и, возможно, слишком громко плакала.



Фото, видео: Владимир Сильчев / OK.ru, СУ СК России по Волгоградской области, Прокуратура Волгоградской области