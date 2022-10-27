Расследования

«Меня можно отпустить домой»: подозреваемые в убийстве специалиста IT взяли слово в суде Волгограда

Расследования 27.10.2022 20:42
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27.10.2022 20:42


Ворошиловский районный суд Волгограда сегодня, 27 октября, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря троим подозреваемым в убийстве 23-летнего IT-специалиста. После жесткого задержания полицейскими 18-летние юноши в суде выглядели довольно понурыми и растерянными. 

Подробности — в материале ИА «Высота 102». 



Модная прическа, стильное пальто, очки — в этом юноше тяжело разглядеть подозреваемого в убийстве. Дмитрий Крючков выглядел довольно спокойным, но его волнение выдавали руки и глаза — он постоянно поправлял очки и старался не смотреть на окружающих. 

Следствие выступило с ходатайством об избрании в отношении 18-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, так как фигурант дела, оставаясь на свободе, мог повлиять на следствие или скрыться от правосудия.


Однако сам Крючков в суде заявил, что он не намерен совершать ничего противоправного.

— Считаю, что меня можно отпустить… ну, под стражу, домой, домашнее заключение, — запинаясь, проговорил подозреваемый. — С моей стороны не будет попыток скрыться или давления на свидетелей. 

Все же суд остался непреклонен. Крючкова постановили отправить в следственный изолятор до предъявления обвинения. 

Вчерашний школьник родился в Волгограде. Никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Жил в том же районе, где и жертва преступления. Дмитрий Крючков отказался общаться с прессой, бросив короткое: «Без комментариев». 


Следующего под конвоем в зал суда ввели Захара Кауркина. Тоже вчерашний школьник. На спецучетах не состоял, ранее не привлекался. Стильная одежда, уверенный взгляд.  

Следователь, выступившая в суде с ходатайством о помещении подозреваемого в СИЗО, сообщила, что Кауркин признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. 


— По вопросу меры пресечения полностью полагаюсь на мнение суда, — сказал в процессе Кауркин. — Больше мне добавить нечего.

В перерыве к Захару подошел отец. Они долго смотрели друг на друга через решетку, не решаясь заговорить. В воздухе повисло еле слышное «зачем?».

И в этом случае суд постановил поместить 18-летнего фигуранта дела под стражу сроком на один месяц. 


Последним, кто сегодня оказался в зале суда, стал третий подозреваемый в убийстве — Кирилл Швецов. После 9 класса, он поступил в Волгоградский социально-педагогический колледж, где учился на втором курсе. 

По сравнению с остальными Швецов выглядел максимальным растерянным, если не сказать, подавленным. Он всячески прятал свое лицо от журналистов и еле говорил, что судье приходилось буквально вслушиваться, в каждое произнесенное им слово. 


Видимо, видя состояние своего подзащитного, адвокат всячески пытался защитить своего доверителя. В отличие от юристов Кауркина и Крючкова, у защитника появились вопросы к следствию. 

— У вас имеются какие-то доказательства, кроме представленных, что мой подзащитный угрожал участникам процесса? Вы готовы их представить? — задал вопрос юрист.

Следователь парировала, что представленных материалов достаточно. 

— Каким образом мой подзащитный может повлиять на своих подельников, если им уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а он будет находиться под домашним арестом?

— Не считаю, что он может повлиять, — заявила в процессе следователь. — Но у подельников есть родители, и они теоретически могут взаимодействовать с вашим подзащитным.  

Сам Швецов еле слышным голосом пояснил суду, что поддерживает своего адвоката. 

— Возражаю ли я против чего-то? Нет. Я ходатайствую о домашнем аресте, — сбивчиво и нелогично отвечал на вопросы судьи подозреваемый.


Тем не менее, суд и в этот раз остался непреклонен, даже несмотря на наличие у фигуранта дела хронического заболевания. Кирилл Шевцов ближайший месяц, вероятно, тоже проведет в СИЗО. Между тем подозреваемые вправе обжаловать постановления, еще не вступившие в законную силу. 

Все трое подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. За убийство санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь.

Ранее информагентство сообщало, что 18-летних подозреваемых в ходе ОРМ задержали оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке спецназа. По версии СУ СКР по региону, 30 сентября молодые люди под видом покупателей прибыли на квартиру к 23-летнему IT-специалисту, после чего связали его, заставили отдать банковые карты и телефон, а на утро 1 октября убили мужчину выстрелом в голову. 

Фото и видео: ИА «Высота 102»

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