Расследования

В Волгограде обвиняемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 3 апреля

Расследования 13.12.2022 12:10
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13.12.2022 12:10


Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым в убийстве 23-летнего IT-специалиста Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову.

Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Центральный суд Волгограда, все трое оставлены в СИЗО до 3 апреля 2023 года. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что 18-летних подозреваемых в ходе ОРМ задержали оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке спецназа. По версии СУ СКР по региону, 30 сентября молодые люди под видом покупателей прибыли на квартиру к 23-летнему IT-специалисту, после чего связали его, заставили отдать банковые карты и телефон, а на утро 1 октября убили мужчину выстрелом в голову.  

Фото и видео: ИА «Высота 102»  

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