



В Волгограде в ходе расследования уголовного дела о покушении 35-летнего Ильи Семенищева на инспектора ДПС вскрылись новые страшные подробности. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 19 апреля, скончавшийся в больнице от огнестрела в голову волгоградец за несколько дней до этого убил 18-летнюю девушку.

О возможном преступлении, совершенном Семенищевым до стрельбы на посту ДПС в Светлоярском районе, следователям СУ СК России по Волгоградской области стало известно в ходе осмотра его жилища.

— В ходе проведения осмотра в домовладении злоумышленника следователями-криминалистами регионального управления СКР выявлены следы вещества бурого цвета, а при осмотре подвального помещения обнаружено тело 18-летней девушки, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Об исчезновении 18-летней Софии Безбожновой с заявлением в следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по области 15 апреля обратился ее отец. Мужчина сообщил, что девушка выходила на связь последний раз 8 апреля. Как удалось выяснить следователям, пропавшая жительница Красноармейского района была знакома с Семенищевым.

— При проведении неотложных следственных действий следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установили свидетелей, указавших, что видели, как в вечернее время 8 апреля текущего года молодая волгоградка направлялась к месту жительства 35-летнего мужчины, — сообщила информагентству Буянова.





В правоохранительных органах не исключают, что стрельбу на посту ДПС Семенищев затеял, находясь в нервозном состоянии.

— Вполне вероятно, он не исключал, что его заподозрили в совершенном убийстве, а точнее сказать, на тот момент ложно полагал, — рассуждает собственный источник ИА «Высота 102» в правоохранительных органах. — По ранее опубликованным видеокадрам заметно, как он нервничал, находясь в помещении поста ДПС. Видимо, в тот момент, когда полицейский начал устанавливать его личность, нервы Семенищева окончательно сдали.



Напомним, что после выстрела в сотрудника ГИБДД 35-летний Семенищев попытался убежать с места происшествия, но, заметив, что за ним гонятся, произвел выстрел себе в голову. По ранее озвученной информации, стрелял волгоградец из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате полученного огнестрельного ранения Семенищев умер в больнице №15 15 апреля, фактически прожив после покушения на полицейского еще сути.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

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