Волгоград присоеденится к «Ночи искусств»: куда сходить





В Волгоградской области пройдут мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. Как сообщили в региональном комитете культуры, события запланированы на 3 и 4 ноября.





Музей им. Машкова (ул. Чуйкова, 37 и музей Виктора Лосева) 3 ноября будет открыт с 19:00 до 22:00, вход бесплатный (кроме подъёма на смотровую площадку каланчи). Гостей ждут экскурсии по выставкам «Укиё-э. Образы изменчивого мира», «Волгоградский художник Алексей Прокопенко», «Город. Очень личное» и другим, а также кинопоказ фильма «Многоголосие» о коренных народах России.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 3 ноября приглашает на экскурсионные программы «Соседи Сарепты: народные забавы» и «О мамонтах и не только», а в библиотеке музея откроется книжная выставка «Автор и читатель: диалог на страницах книг». 4 ноября здесь также пройдёт концерт «Родные песни».





Музей-панорама «Сталинградская битва» 3 ноября подготовил квест «Вместе мы — Россия», экскурсию «Подвиг Сталинграда в панорамной живописи» и интерактивное занятие «Снайперское движение». В Мемориально-историческом музее представят программу «Симфония за кулисами времени» со стихами, выступлениями вокалистов и танцоров, а также мастер-классом.

Областная детская художественная галерея проведёт интеллектуальную игру по выставке «Заволжские краски», мастер-классы по живописи и графике, интерактивные экскурсии.





Библиотека им. Горького приглашает на открытый урок с художником-монументалистом «Рисуем с вдохновением» и интерактивную выставку «Как молоды мы были», посвящённую Александре Пахмутовой.

Областная библиотека для молодёжи покажет дефиле «Богатство народного костюма», спектакль театра теней «Иван Царевич и Марья Моревна» и встречу с участниками винилового клуба «1000 пластинок».





Областная детская библиотека 3 ноября приглашает в творческое путешествие по традициям народов России «Страна талантов». Старшеклассники совершат виртуальное путешествие на Ямал, познакомятся с ровесниками-ненцами, а в финале узнают о традиционных настольных играх народов России.

Волгоградский планетарий 3 ноября откроет планшетную выставку «Музыка танца», а 4 ноября представит премьеру программы «Мифы народов мира».





Областной краеведческий музей 4 ноября проведёт экскурсии «Это земля твоя и моя» и «Царицын купеческий», интерактивное мероприятие «Из Царицына с любовью», концерт фольклорного ансамбля «Фомин День», квест для юных исследователей «Тайны древних цивилизаций» и другие события.