В селе Горный Балыклей Волгоградской области на рассвете 17 июня 25-летний Владимир Сильчев, по предварительным данным следствия, с особой жестокостью убивал свою годовалую дочь. Швырял, пинал ногами и лупил ремнем. Небольшой населенный пункт в несколько улиц до конца дня после этого буквально стоял на ушах, обсуждая трагедию и вопрос – можно ли было избежать расправы?

Журналисты ИА «Высота 102» одновременно с сотрудниками правоохранительных органов отправились в поселок, чтобы выяснить обстоятельства преступления. Все подробности — в специальном материале информагентства.





От Волгограда до поселка примерно 130 километров. Население чуть меньше 2500 человек. Все как на ладони. Участковый и глава поселения располагаются в старом одноэтажном здании. 17 июня здесь было непривычно много людей — сотрудники межрайонного следственного отдела, полицейские, представители местной администрации и соседи семьи, которых привозили одного за другим для опросов.

«Голова вся в крови, на теле — синяки и раны»





Первыми на месте преступления оказались начальник местной пожарно-спасательной части Владимир Ежиков и представители администрации.

— Утром я проводил развод личного состава, когда позвонила представитель администрации и сообщила, что по улице Крайней, где проживает Анна Ермолова, произошло убийство несовершеннолетнего ребенка и что нужно проверить данную информацию. Попросила съездить с ней, поскольку участковый находится на больничном.

Владимир Ежиков уточняет, что об убийстве девочки сообщила в местную школу ее бабушка. Анна от соседей первым делом позвонила матери. Уже из учебного учреждения сигнал поступил в администрацию поселения.

— С этой семьей я уже был знаком ранее, поскольку они числятся многодетными. Регулярно сотрудники администрации совершают рейды по многодетным, в которых принимаю участие и я как депутат сельской думы. Нельзя сказать, чтобы семья была неблагополучной, юридически они на учете не состоят, но систематически Анна злоупотребляла алкогольными напитками. Сожителя же, сколько мы приезжали, я ни разу не видел. В дом-то не заходили.

Когда сегодня Владимир с сотрудницей администрации подъехали ко двору, калитка была открыта, а в доме громко играла музыка.

— Постучали в окна — никакой реакции, еще раз постучали — снова никакой. Потом подошли к двери входной, она была приоткрыта. Буквально на пороге мы сразу увидели Владимира Сильчева, который спал, будучи в нетрезвом виде. В одной руке, под головой, он держал телефон, рядом стояли бутылка пива и стакан. Попытались его разбудить, но реакции не последовало никакой. Я предложил уезжать, раз уж они спят, но моя спутница решила пройти внутрь дома.

От увиденного в доме, рассказывает Владимир Ежиков, у сотрудницы администрации на время пропал дар речи. Женщина лишь жестами дала понять, что в одной из комнат что-то неладное.





— Переступив через Сильчева, я прошел в зал, где на софе лежала девочка. Голова вся в крови, на теле — множественные синяки и раны. Я глянул: глаза закрытые, кровь свежая вроде… Было непонятно. Хотел измерить пульс, но когда прикоснулся, понял, что смысла уже нет — тело было остывшее. Я вышел и начал звонить в дежурную часть.

Одновременно, вспоминает Владимир, проснулся Сильчев.

— Я его спросил, что произошло, видел ли он, что он натворил. На это он ответил что-то типа: на любого можно повесить, надо доказать еще, что это он. Вел он себя в целом вальяжно, потом взял бутылку с пивом, выпил и собрался куда-то идти. Я его спрашиваю: куда, мол? Развернул его и усадил на стул. Одновременно позвонил своим сотрудникам из пожарной части, чтобы они приехали и взяли его под караул. До прибытия правоохранительных органов ребята удерживали Сильчева на месте.

Где все это время была мать девочки, Владимир Ежиков не знает. Женщина появилась во дворе только тогда, когда приехала скорая.

— Когда она пришла, была в состоянии опьянения. Все лицо и тело в синяках, на шее — следы от удушья. По словам соседей, драки происходили регулярно между Анной и Сильчевым. Бил ли он детей, нам неизвестно.

Начальник местной пожарной части подчеркивает, что Сильчев, уже не раз побывавший на скамье подсудимых за избиение и убийство односельчан и избежавший строгого наказания, сегодня вел себя слишком уверенно.

— Разговаривал со мной так же спокойно, как мы сейчас с вами говорим. Когда он зашел в дом, глянул на ребенка и ничему не удивился, стало понятно, что для него это норма. Мы были в шоке… Когда уж глотнул пивка, его и вовсе понесло. Стал говорить, что его через 20 минут отпустят, а я, мол, незаконно проник в его дом.

Швырял по дому и пинал ногами, как мяч







Пообщаться с матерью девочки 17 июня не удалось. После проведения следственных действий на месте, Анну Ермолову увезли сотрудники правоохранительных органов. Однако некоторые подробности расправы над ребенком все же стали известны корреспондентам «Высоты 102». Во время дачи показаний утром 37-летняя женщина в деталях рассказала, как сожитель убивал ее годовалую дочь.

— Разозлившись на ребенка, Сильчев, со слов матери, схватил девочку за ногу, выдернул из кроватки и швырнул ее в сторону стены. Девочка ударилась головой об угол, — рассказали корреспондентам в правоохранительных органах. — После этого он кинул ее в другую комнату на пол. Там девочка снова ударилась, о чем свидетельствуют следы крови. Сразу после этого мужчина ударил ребенка ногой, как футбольный мяч, в результате чего она пролетела через всю комнату. Далее он схватил ремень и бляшкой нанес несколько ударов по голове и телу своего ребенка.

После зверского избиения отец бросил, со слов Анны, девочку в ванну, окатил водой и снова швырнул на пол. Укладывая ребенка на софу, мать еще слышала дыхание дочери.

— Причиной расправы, со слов Анны, стал ранний подъем. Девочка якобы проснулась около пяти часов утра и начала капризничать. На тот момент Сильчев еще не ложился спать, и детский плач его попросту разозлил. Так это было или нет — предстоит выяснить следствию.

Пил, бил, нигде не работал

В социальных сетях у Владимира Сильчева есть несколько страниц. Ни на одной из множества фотографий нет ни Анны, ни детей. Судя по снимкам, подозреваемый в убийстве ребенка служил в ВДВ, любил отдохнуть с шашлыком и бутылкой. Но больше всего, похоже, любил себя. Страница Сильчева в Одноклассниках буквально завалена селфи.





Соседи говорят, что в Горном Балыклее Владимир Сильчев появился пару лет назад, уже после знакомства с Анной.

— Жил он в другом хуторе, километрах в двадцати от нашего. Но точно знаем, что с детства дебил-дебилом был. На него уголовных дел заводилось немало, — рассказывают хуторяне. — Человек он непредсказуемый, все соседи побаивались его.

Брату Анны — Алексею — о случившемся сообщили жители Горного Балыклея. Говорит, что как узнал, сразу сорвался на место.

— У Ани от предыдущего брака есть еще два сына. Одному 11, другому восемь лет. Сегодня они оба были у бабушки, поэтому не присутствовали при этом кошмаре. С Владимиром сестра познакомилась, считай, два года назад. Женаты не были, но это их общая дочка. До рождения Марины (имя ребенка изменено, — Прим.ред.) Аня работала в кафе, потом ушла в декрет и до сих пор сидела с ребенком.





Старенький дом № 2 на улице Крайней в Горном Балыклее Анна, по словам брата, купила на средства материнского капитала. До сих пор на одной из стен краской выведено «Продается». Не хватало денег, чтобы закрасить, а у хозяина, судя по всему, руки тяжелее бутылки ничего не держали. Постоянной работы у Сильчева, рассказывает Алексей, не было. Перебивался случайными заработками, несмотря на трех детей на иждивении.

— Подрабатывал. Ездил на арбузные поля — на прополку.

Елена Теплюк — соседка, к которой Анна утром 17 июня прибежала в поисках спасения от сожителя, уточняет, что многодетная мать начала выпивать уже после рождения дочки.

— Было, конечно, что и раньше собирались, выпивали, но после родов, когда начала она с Владимиром жить, стала чаще прикладываться к бутылке.





Руководитель Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин прокомментировал ход расследования.

— Утром 17 июня 2022 года от оперативных сотрудников отдела МВД России по Дубовскому району поступило сообщение об обнаружении трупа малолетнего ребенка в селе Горный Балыклей. После поступления сообщения следственно-оперативная группа в составе следователя Городищенского межрайонного следственного отдела выехала на место происшествия, — рассказал Ганабин. — Проведен осмотр, обнаружен труп ребенка с многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. После чего в ходе осмотра были установлены и обнаружены следы и предметы, свидетельствующие о криминальном характере смерти малолетнего ребенка, которые были изъяты и зафиксированы для дальнейшего производства всех необходимых судебных экспертиз.

По словам руководителя Городищенского МрСО, на первоначальном этапе в ходе проведения процессуальной проверки было установлено, что к совершению преступления «причастно лицо, которое проживало совместно с ребенком в частном доме в селе Горный Балыклей».

— Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. Осуществляется сбор доказательств, допрашиваются свидетели и очевидцы, соседи, а также устанавливаются значимые для следствия обстоятельства совершенного преступления.

Избил калиткой и зарубил косой





Подозреваемому в убийстве собственного ребенка всего 25 лет, но за свою короткую и бессмысленную жизнь Владимир Сильчев уже ни раз успел побывать на скамье подсудимых. 19 января 2020 года фигурант дела, согласно материалам, рассмотренным Дубовским районным судом, зверски избил местного жителя. Бил ногами, руками и сорванной с петель деревянной калиткой. Повод для расправы — словесный конфликт с пострадавшим. Наказание – всего полтора года условно.

Возможно, уже тогда ощутив безнаказанность, Сильчев всего через год и месяц после приговора зарубил косой пожилого мужчину. Проживавший в том же хуторе пенсионер истек кровью на пороге соседей.





Согласно материалам второго уголовного дела, которое рассматривал все тот же Дубовский райсуд, первоначальную квалификацию действий Сильчева – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель потерпевшего, – изменили на превышение пределов необходимой самообороны. 27 октября 2021 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт, 12 апреля 2022 года приговор оставлен без изменения Волгоградским областным судом, и Сильчев оказался на свободе. До убийства ребенка оставалось чуть больше двух месяцев...

— Вы понимаете, что в действительности произошло? Один и тот же суд дважды (!) оставил гулять на свободе человека, которого по-хорошему надо было изолировать от общества два года назад! — возмущаются жители Горного Балыклея. — Если бы он сел в апреле за убийство, девочка сегодня была бы жива! Ей ведь только вчера исполнилось год и четыре месяца. Страшно представить, как он убивал ее… Жить бы ей и жить.





Фото и видео: Владимир Сильчев/ok.ru, СУ СКР по Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области, Павел Мирошкин/ИА «Высота 102»

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