В Волгоградской области с 15 ноября вводят два запрета для рыбаков

С 15 ноября текущего года в Волгоградской области вступают в силу запреты на вылов водных биоресурсов, сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны.

В водоемах региона под запретом будет подводная охота. Этот способ любительского рыболовства разрешат только 31 марта. В этот же период нельзя будет рыбачить и на зимовальных ямах. На территории Волгоградской области их 28. Расположены зимовальные ямы на реках Хопер, Дон, Кардаил и Цимлянском водохранилище.

Специалисты поясняют, что такой запрет направлен в первую очередь на борьбу с браконьерами. В холодный период рыба становится малоподвижной и скапливается в глубоким местах водоемов (зимовальных ямах), где становится уязвимой для подводных охотников.