

В Сочи прошёл первый день чемпионата России по мини-футболу, в котором участвуют четыре команды из Волгоградской области. В СК «Территория спорта» первыми вступили в борьбу футболисты «Киквидзе», добывшие результативную ничью – 2:2.



Команды начали матч на встречных курсах, обе смело пошли в атаку, но сказался класс футболистов «Киквидзе», которые выглядели посолиднее и атаковали поинтереснее. Счёт был открыт на 14-й минуте: Марк Ребриков первым успел на добивание после дальнего удара – 1:0. В течение первой половины встречи у волгоградских футболистов было много моментов, но они не торопились их реализовывать, поэтому первый тайм так и закончился со счётом 1:0.



Во втором тайме брянские футболисты не выглядели безнадёжными – они шли вперёд, атаковали и на 39-й минуте сравняли счёт. У Алексея Солодухина с убойной позиции не получился удар, но мяч всё же закатился в ворота волгоградцев – 1:1. Однако номинальные хозяева тут же снова вышли вперёд. На 41-й минуте Илья Олейников реализовал выход один на один – 2:1.



Дальше киквидзенские игроки имели с пяток моментов, чтобы увеличить счёт. И в одном эпизоде даже забили гол, но судья после видеопросмотра усмотрел толчок в спину, и взятие ворот отменил. А на третьей компенсированной минуте сработало золотое правило футбола – «Не забиваешь ты – забивают тебе». Снова удар, с которым не совладал вратарь: мяч рикошетом от игрока «Киквидзе» влетел в ворота – 2:2. В протоколе гол записали на Андрея Клещевникова.



В оставшееся время волгоградцы атаковали, могли забить и одержать победу, но в этот день не сложилось.



«Киквидзе» (Волгоградская обл.) – «Энерджи Фитнес» (Брянская обл.) – 2:2 (1:0)

2 ноября, 19:10. Чемпионат России по мини-футболу 8х8. Групповой этап.

Сочи. СК «Территория спорта», поле № 6. Количество зрителей: 214.

Судьи: Руслан Литвинов, Ренат Сафаров.

«Киквидзе» (Волгоградская область): Галушкин, Высоцков, Гурдов, Ребриков, Чорипов, Пышкин, Байбаков, Григорян, Гончаров, Егоров, Миньков, Олейников, Давыдов, Куликов, Бирюков, Брель, Медведский, Любицкий.

«Энерджи Фитнес» (Брянская область): Солодухин, Савченко, Артур Ерохин, Алексей Ерохин, Вороной, Косоротиков, Дьяков, Адарченко, Лобков, Нестерец, Ефимчук, Магарамов, Семин, Сысоев, Клещевников, Фролов, Тимонин, Широбоков.

Голы: Ребриков, 14 (1:0). Солодухин, 39 (1:1). Олейников, 41 (2:1). Клещевников, 50+3 (2:2).

Матч второго тура у «Киквидзе» состоится сегодня в 10:30 – соперник «Верхний Куркужин» (Кабардино-Балкарская Республика). «Красный Октябрь» играет матч первого тура – соперник «+7Доставка-Калиновец» из ЛНР.



Александр Веселовский

Фото: Массовый футбол России