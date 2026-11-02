Под Волгоградом водителя осудят за ДТП с грузовиком и травмы ребёнка





В Михайловке поставят точку в уголовном деле о травмировании ребёнка в ДТП на региональной трассе. Ранее судимому водителю грозит новый срок.

- 22 ноября 2025 года около 19:00 часов 52-летний ранее судимый житель станицы Кумылженской, управляя автомобилем «Хендэ Крета», двигался по автодороге «Жирновск — Вешенская». В салоне автомобиля находились двое пассажиров — женщина и пятилетний ребёнок. На 216-м километре трассы водитель, не приняв мер к снижению скорости, допустил столкновение с задней частью полуприцепа, находившегося в сцепке с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц Актрос», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

После столкновения со стоящим на обочине грузовиком легковушка была искорёжена. Находившийся внутри ребёнок получил тяжкий вред здоровью.

Отметим, водителю «Хендэ» предъявлено обвинение в ч. 1 ст. 264 УК РФ. Дело рассмотрит Михайловский районный суд. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области