В Волгограде изменено движение трамваев №5, №7, №10 и №12





Сегодня, 2 ноября, в Волгограде в связи с техническими причинами изменено движение трамваев четырех маршрутов. Как сообщили в канале «Волгоградский трамвай» в МАКС, корректировки коснулись трамваев № №5, №7, №10 и №12.

Так, трамвай маршрута №5 осуществляет движение в границах остановок Радомская ул. - ул. Хорошева, маршрут №7 временно осуществляется в в границах остановок ул. КИМ - ул. Хорошева.

Трамваи маршрутов № 10 и №12 также двигаются до остановки ул. Хорошева – Детский центр - ул. Хорошева и Школа №36 - ул. Хорошева.

Движение трамваев было изменено примерно в 14:40. Спустя два часа, в 16:40, движение трамваев полностью возобновлено по всему маршруту.