В Волгоградской области вечером 14 апреля 35-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета на посту ДПС «Червленое», расположенном на автодороге «Волгоград-Сальск». Стрелявший ранил инспектора в грудь, а вторую пулю выпустил себе в голову. Информационному агентству «Высота 102» стали известны подробности о личности стрелка и его состоянии, а также о самочувствии полицейского.

Как ранее сообщали в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на посту в Светлоярском районе. Остановив вечером отечественную легковушку, полицейские выяснили, что у одного из пассажиров при себе нет документов. Для установления личности, что является стандартной процедурой в таких случаях, последнего пригласили в помещение поста. Отказавшись назвать свои имя и фамилию, мужчина достал оружие и произвел выстрел в полицейского, после чего предпринял попытку сбежать. Поняв, что затея скрыться бегством не принесет желаемого результата, стрелок выпустил вторую пулю себе в голову.

Состояние сотрудника полиции сейчас оценивается как удовлетворительное. В данном случае можно смело говорить о везении инспектора. Дело в том, что выпустив пулю в грудь полицейскому, злоумышленник угодил в жетон. По сведениям коллег инспектора, ранение оказалось непроникающим. Пуля прошла по касательной.

Целясь в себя, 35-летний мужчина оказался куда более метким. Выстрел пришелся в голову и сейчас, по сведениям облздрава, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший находится в реанимации, где за его жизнь борются медики.

О личности стрелявшего на этот час известно пока достаточно мало. Илье Семенищеву 35 лет и прописан он в Красноармейском районе Волгограда. Мужчина к своим годам уже имеет две судимости - первая за кражу, вторая - за хулиганство. Что побудило его открыть стрельбу на посту ДПС, на этот час неясно. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники регионального СУ СК России.

Напомним, что факту происшествия в Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По предварительным данным, пистолет изначально был травматическим, но кустарным способом переделан в боевой.