В Волгограде в отношении мужчины, напавшего с кухонным ножом на 20-летнюю жительницу дома № 43а по улице Пархоменко, возбудили второе уголовное дело. Как стало известно ИА «Высота 102», 33-летний злоумышленник с лезвием в руках набросился утром 1 июля и на соседа потерпевшей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — В настоящий момент с подозреваемым проводятся следственные действия.





Известно, что после нападения на 20-летнюю девушку мужчина направился в свою квартиру. В подъезде он встретил на своем пути соседа. Злоумышленник приставил к горлу последнего лезвие от бритвы и стал угрожать убийством. Потерпевшему удалось обездвижить агрессора и вывести его на улицу, после чего нападавшего передали полиции.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Предварительно, напавший на девушку волгоградец, находился в состоянии наркотического опьянения.





Известно, что ранее напавший на девушку житель Волгограда уже дважды отбывал наказание за кражу, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. Подозреваемый освободился в 2011 году, нигде не работал, жил с родителями в этом же доме.

По сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, за жизнь пострадавшей 20-летней девушки борются врачи больницы № 25. Пациентка находится в реанимационном отделении. Врачами состояние молодой волгоградки оценивается как тяжелое.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области / Антон Ольховатский ИА «Высота 102»

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