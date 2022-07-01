Утро 1 июля для жильцов дома № 43а по улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда обернулось кровавой трагедией — 33-летний житель многоэтажки напал с кухонным ножом на 20-летнюю соседку. Мужчина всадил нож в голову молодой девушке по самую рукоять, после чего с бритвой в руках угрожал убить еще соседа.

Жильцы девятиэтажки, где произошла резня, лишь на условиях анонимности согласились рассказать о личности нападавшего 33-летнего Антона Николаева. По словам одной из соседок, мужчина на протяжении полутора лет преследовал свою жертву и вызывал страх у многих обитателей дома.

Все подробности — в материале ИА «Высота 102».

«Сидела на асфальте и кричала»





Одна из соседок, не пожелавшая называть свое имя, рассказала, что знает Антона Николаева не первый год.

— На втором этаже живет с родителями, очень хорошие люди. Видела его — обычный совершенно. Мимо пройдет, ничего не скажет. Особо не разговаривал ни с кем из подъезда.

Сам момент нападения женщина не видела, но, с ее слов, все произошло примерно в 8.30.

— Девочка сидела на коленях на асфальте и кричала. Рядом с ней сестра, крови было очень много. Видела, подъезжавшую «скорую», — рассказала местная жительница. — Девчата очень хорошие, приличные, в институте медицинском учатся на стоматологов. У них только учеба была — в институт и домой, никуда больше не ходили. Младшая должна на второй курс перейти, старшая на третьем училась. Школу они окончили с золотыми медалями. Жили в доме на верхних этажах. Беда-то какая…

По версии следствия, утром 1 июля 20-летняя девушка вышла из подъезда дома №43а по улице Пархоменко. Внезапно на нее с ножом напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес своей жертве удар в область головы. Все произошло на глазах у сестры, которая и вызвала бригаду скорой помощи и полицию.

— Следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова.

«Накануне употреблял синтетику»





Сосед пострадавшей студентки Евгений рассказал, что его разбудил истошный женский крик.

— С утра голоса каких-то молодых людей под окнами слышал, мат-перемат, потом звук автомобильной сигнализации и они куда-то уехали. Стало тихо, а потом истошно закричала девушка. Мне стало не по себе. Я бросился к окну, но на 7-м этаже из-за деревьев ничего не видно. Этот крик нечеловеческий до сих пор в ушах стоит.

После вопроса журналистов ИА «Высота 102», знает ли он Антона Николаева, мужчина сразу занервничал.

— Антона? Нет, не знаю. Мне нужно идти.

— Боитесь?

— Нет, просто не знаю, не видел.

Еще одна соседка с восьмого этажа настаивает на том, что Антон сам по себе всегда был тихим и никого не трогал.

— Семья у них благополучная, работяги. Родители на железной дороге вкалывали. Антон никогда не буянил, работал в Москве, сюда приезжал вроде как на отдых. Чем конкретно занимался, не могу сказать.

Следствием установлено, что ранее Антон Николаев был судим за имущественные преступления, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. Подозреваемый освободился в 2011 году и нигде не работал.

По предварительной информации, напавший на девушку волгоградец находился этим утром в состоянии наркотического опьянения. С его слов, он употреблял «синтетику» вечером.

«Он ее преследовал полтора года»





Еще одна жительница дома сообщила, что Антон Николаев на протяжении последних полутора лет преследовал девушку, на которую напал с ножом у подъезда.

— Мы сами всего два года здесь живем, переехали, а тут такое. Девчонки жили в этом доме, я их часто видела. Учились в медакадемии, никаких компаний и гулянок. Лично я сама не видела ничего, но соседки рассказали, что девочку ударили ножом в горло. Мне с утра в дверь кто-то позвонил, помолчал, в глазке — темно, никто не отвечает, я и не рискнула открыть. Потом стала собираться на работу, это где-то в районе 10 утра было. Спустилась на лифте и вышла во двор. У подъезда увидела много полицейских. Скорой уже не было, лишь лужа крови на тротуаре.





Волгоградка уточняет, что подозреваемого в нападении соседа, она видела всего пару раз.

— Лично для меня он был странный. Не как все. Знаете, будто какой-то сектант, одержимый чем-то. Слава Богу, я с ним редко пересекалась. Спасибо, мне хватило, — делится женщина. — Одиночка, никаких компаний, друзей. Высокий, худощавый, с бородкой. Ходит какой-то вечно непонятно какой. Девчонки рассказывали, что одну из них он преследовал года полтора. То свечи на подоконнике зажженные оставлял, то к дверям им всякий мусор подкидывал: кольца, ключи. В почтовый ящик записки с угрозами бросал. Неадекватный какой-то. Я не знаю, какие цели он преследовал и чего хотел. Может, он так знакомился своеобразно.

Соседка вспоминает, что никаких конфликтов и ссор с девочками у него не было в последнее время.

— Насколько я могу знать, он никогда не трогал их физически, не хватал, когда встречались в подъезде. В дверь к ним не ломился. По крайней мере, я о таком не слышала.

Еще одна жительница дома № 43а уточнила, что живет здесь с 1984 года и ни разу ничего подобного здесь не происходило. Женщина добавляет, что Николаев последние несколько лет редко появлялся в родительском доме.

— Он втором этаже жил вместе с родителями. Потом в Москву уехал. Вроде живет там, работает. Ничего плохого про него сказать не могу. Родители на железной дороге у него, отец каким-то начальником, мать — инженером, им лет по 65. Близко их не знала, так просто «здрасьте-здрасьте», — говорит соседка. — Они в «трешке» живут вчетвером: мать, отец, дочка и внук. Антон после школы сразу уехал. Может он напал, а, может, совсем другой человек. Люди здесь такие — зашли в квартиру, закрылись и все. Никто никого не знает и не слышит. Так что может, это совсем не тот Антон.

«Из шеи торчала рукоятка»





После жестокого нападения на девушку счет шел на минуты. По счастливому стечению обстоятельств, рядом с местом происшествия находится медицинская клиника, сотрудники которой не растерялись и первыми пришли на помощь истекавшей кровью студентке.

— Около 09.00 к нам в клинику забежал мужчина с собакой, бросился к стойке администраторов и сообщил, что рядом чуть выше по дороге девушку пырнули ножом, — рассказала корреспонденту информагентства старшая медсестра S Class Clinic Светлана Иванова. — На тот момент в здании были только медсестры, доктора еще не приехали на работу. Мы быстро собрали все необходимое для оказания первой помощи и выбежали на улицу.

Дальше, со слов сотрудницы клиники, они увидели сидевшую на земле на коленях молодую девушку.

— Рядом с ней, по-моему, находилась сестра, держала ее за руки. У пострадавшей из шеи торчала рукоятка ножа. Лезвие вошло в подчелюстную область. Его не было видно, — продолжает наша собеседница. — Девушка была в сознании. У нее наблюдался шок, но она адекватно реагировала на окружающих, могла разговаривать, обращалась к сестре. Я ее пыталась подбадривать, успокаивала. Кровь из раны не била. После осмотра я поняла, что нож ни в коем случае нельзя вытаскивать, чтобы не спровоцировать кровотечение. Укололи ей кровоостанавливающее и обезболивающее.

«Приставил к горлу лезвие от бритвы»





По словам Светланы, кто-то из соседей чуть ранее вызвал скорую помощь и милицию. Пострадавшую сотрудницы клиники передали в руки экипажу прибывших врачей.

— Вокруг нас собралась толпа зевак. Краем глаза я заметила еще одного человека, как оказалось позже — жителя этого же подъезда. Нападавший пытался зарезать и его. Визуально мужчина выглядел целым, но он буквально весь был в крови. Говорят, до приезда полиции ему удалось скрутить нападавшего.

После нападения на 20-летнюю девушку, как выяснилось, Антон Николаев направился в свою квартиру. В подъезде он встретил соседа. Злоумышленник приставил к горлу последнего лезвие от бритвы и стал угрожать убийством. Потерпевшему удалось обездвижить агрессора и вывести его на улицу, после чего нападавшего передали полиции.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — В настоящий момент с подозреваемым проводятся следственные действия.





Как уточнила медсестра частной клиники, пострадавший мужчина рассказал, что неадекватный сосед уже не в первый раз бросался с ножом на людей.

— После того, как его скрутили, он [Антон Николаев] сидел на скамейке спокойно, не вырывался, как-то даже поник. Хорошо его запомнила — высокий, худощавый, с бородой, волосы темного цвета. Видела, как его забирала полиция.





Со слов сотрудницы клиники, следователи также приходили к ним. Правоохранителей интересовали записи с уличных камер видеонаблюдения.

— Камеры немного захватывают придомовую территорию. Угол клиники, перекресток, торец дома, дорогу чуть выше, — уточнила Светлана Иванова.

По сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, за жизнь пострадавшей 20-летней девушки борются врачи больницы № 25. Пациентка находится в реанимационном отделении. Врачами состояние молодой волгоградки оценивается как тяжелое.





Фото и коллаж: СУ СКР по Волгоградской области / Алексей Костяков, Антон Ольховатский ИА «Высота 102»

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