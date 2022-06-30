«Работала в детском саду нянечкой»: что известно о волгоградке, выбросившей с балкона двоих детей

Трагические события, разыгравшиеся вечером 29 июня во дворе многоквартирного дома № 140 по улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда стали настоящим шоком для местных жителей. Неизвестная женщина с 16-го этажа выбросила собственных малолетних дочерей и затем сама упала с высоты. Тело погибшей обнаружили у подъезда многоквартирного дома.

Очевидцы необъяснимой трагедии принялись строить различные версии относительно мотивов, толкнувших женщину на такой чудовищный шаг. В свою очередь СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Все, что известно на сегодня о резонансном преступлении, — в материале ИА «Высота 102».





Жестоко и бессмысленно





По версии следствия, вечером 29 июня в полицию поступило сообщение об обнаруженных возле дома № 140 по улице Исторической трупах 32-летней женщины и двух малолетних детей. Уголовное дело возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области. На место происшествия лично выезжал руководитель регионального СК Василий Семенов.





Областная прокуратура взяла на контроль смертельное происшествие. По информации надзорного органа, семья, в которой произошла трагедия, на профилактических учетах не состояла. На место ЧП выезжал зампрокурора области Александр Чубыкин и районный прокурор Александр Качуренко.





На сегодня известно, что назначены необходимые в подобных случаях экспертизы, проводятся следственные действия, идет опрос очевидцев происшествия. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, толкнувший жительницу Волгограда на шокирующее по своей жестокости и бессмысленности преступление.

«Задушила девочек в подъезде»





Жильцы дома по улице Исторической в беседе с журналистом информагентства рассказали, что раньше погибшая в их дворе не появлялась.

— Никогда ее не видели. Мы тут давно живем, всех знаем в лицо. Ее не встречали, не примелькалась, — сообщили местные жители.





По не подтвержденной официально информации, мать задушила девочек в подъезде, а после выбросила с общего межэтажного балкона уже мертвых малышей. Их тела нашли на козырьке подъезда — на уровне второго этажа. На то, что дети могли быть мертвы в момент падения, косвенно указывают свидетельства очевидцев.

— Когда все произошло, я находилась на улице и говорила по телефону, — рассказала проживающая в доме пенсионерка. — Вдруг слышу — один за другим два глухих шлепка, а потом эта женщина... Дети совершенно беззвучно падали. Наверное, если бы были живы еще, кричали бы от ужаса.

Еще один очевидец сообщил информационному агентству, что погибшая в момент смерти была одета в домашний халат. Женщина получила тяжелые травмы, в том числе открытые переломы обеих ног.

«Работала в детском саду нянечкой»





Собственный источник ИА «Высота 102», знакомый с ситуацией, сообщил, что погибшая Джаннат Тинавасова родилась в Азербайджане. Проживала вместе с мужем и детьми в одном из жилых домов по улице Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда.

— Муж ее тоже родом из Азербайджана. У детей фамилия мужа. У нее другая. Какое-то время она работала в детском саду нянечкой, но супруг выступал против, запрещал. Были у нее некоторые проблемы со здоровьем – с головой, скажем так. Посещала определенных врачей,— рассказал собеседник информагентства.





Собственный источник ИА «Высота 102» в правоохранительных органах региона пояснил, что в Волгограде погибшая находилась легально, имела гражданство РФ, на специализированных учетах не состояла.

Председатель общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия города Волгограда» Кулиев Садай Ильяс-Оглы сообщил, что погибшая родилась в одном из поселков Балакенского района Азербайджана, но сама является аваркой.

— Вместе с мужем она переехала в Волгоградскую область. Прожили в Волгограде много лет. Муж устроился в одну из местных фирм по производству тротуарной плитки — простым рабочим. Она сидела дома, занималась с детьми, вела хозяйство. Говорят, болела она, но на учет ее не ставили, — поделился наш собеседник.

По имеющимся сведениям, на 1 июля запланированы похороны женщины. Церемония пройдет на новом кладбище в поселке Гумрак.

Фото: Павел Мирошкин / Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»

Читайте также:

Жительница Волгограда выбросила с 16 этажа детей и погибла сама

СК возбудил дело после гибели матери и двоих детей в Волгограде

В прокуратуре сообщили подробности о погибшей в Волгограде семье

