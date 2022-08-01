Странные совпадения: стали известны новые подробности смерти 21-летнего срочника под Волгоградом

Военным следственным отделом СКР по Волгоградскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту гибели 21-летнего срочника Даниила Радского. Призывника из Курска нашли с перерезанным горлом в воинской части № 67968, дислоцированной в Котельниково Волгоградской области.

Следствие считает, что молодого человека довели до самоубийства. Мать погибшего военнослужащего Любовь Нефедова уверена, что ее сын не мог покончить с собой. Женщина сообщила журналистам информагентства новые обстоятельства, ставшие ей известными от котельниковцев, служащих в воинской части, где в мае этого года произошла трагедия.

Все подробности — в материале ИА «Высота 102».

«Замполит части задавал странные вопросы»





По словам мамы погибшего солдата, следствие продолжает топтаться на месте.

— Предварительное следствие продлили еще на месяц. Обещали, что приедут в Курск, ознакомят с материалами. С мая ждем результаты экспертиз. И до сих пор нет ничего, — рассказала женщина.

Любовь Нефедова рассказал о странных совпадениях в день гибели сына.

— 17 мая (в день пропажи Даниила, — Прим. ред.) я ждала вечера, чтобы позвонить сыну. Примерно в 19.00 сделала пять вызовов. Телефон был включен, но никто не брал трубку, — вспоминает мать погибшего военнослужащего. — Через 10 минут мне перезвонил командир части Альберт Набиев и сказал, что мой сын пропал. Очень странное совпадение. Как будто они видели, кто звонит, выждали немного, а потом сами, как ни в чем не бывало, набрали мне.

Нефедова отмечает, что это была не единственная странность в тот злополучный вечер.

— В 20.00 отцу Дани позвонил замполит части и стал задавать странные вопросы. Мол, общаемся ли мы с сыном, как часто и прочее. Почему он выбрал именно этот день — для меня до сих пор остается загадкой, — делится мама Даниила Радского.

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» имеется аудиозапись разговора человека, представившегося замполитом части Романом Юрьевичем и отца Даниила. Редакция приводит небольшую выдержку из диалога.

— Хотел узнать, связь поддерживаете с сыном или нет?

— Вам зачем это знать?

— Он как бы немного не в «струе». Может быть, он связывался с вами, что-то рассказывал?

— Причина вашего звонка?

— Просто изучаю подчиненный личный состав.

— Есть какие-то жалобы?

— Жалоб нет, изучаю его, все нормально.

— Так он уже через два месяца домой. Под «дембель» собираете информацию?

— Да. Руки вот только дошли.

«Ходил по части с раскладным ножом»





Как уточнила мать Даниила Радского, на нее вышел человек из воинской части, где нашли тело ее сына.

— Человек, который там работает, рассказал, что от аэродрома до солдатской чайной тянулась ровная линия с крупными каплями крови. То есть моего сына могли нести на руках через часть, — говорит Любовь. — Также мне сказали, что Даниила нашли внутри старого хранилища постройки, а не рядом, как указано в материалах уголовного дела.

На Нефедову с ее слов, после освещения ситуации в СМИ стали выходить люди, имеющие отношение к воинской части № 67968 в Котельниково, где служил ее сын.





— Одна из девушек рассказала, что при Набиеве в части происходит много нарушений. Процветает кумовство, воруют деньги. Как я поняла, у него в Москве есть какие-то покровители.

Мама погибшего рядового сообщила, что узнала еще об одном происшествии на территории части.

— После смерти моего сына в конце мая избили срочника. Это сделали двое откомандированных военнослужащих из части в Волгограде. Ровесники моего сына. Один из них все время ходил по территории с раскладным ножом. В день смерти Дани, как раз с 18.00 до 20.00 эти двое в гражданской одежде через дырку в заборе ушли в самоволку, ровно на время поисков. Их прикомандировали в марте или апреле. Обратно их забрали в июне. Вполне вероятно, что между Даней и этими солдатами произошел конфликт. Следователь допросил их. С его слов, до 20.00 они спали, а потом действительно отправились в магазин.

«Такое ЧП происходит впервые»





В редакцию ИА «Высота 102» обратился служащий воинской части, где нашли мертвым 21-летнего срочника. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал некоторые обстоятельства происшествия.

— Действительно, в часть командируют военнослужащих из Волгограда. Они выполняют какие-то специальные задачи, об этом не распространяются. С периодичностью раз в месяц их меняют.

По словам нашего собеседника, на территории можно использовать обычные кнопочные телефоны.

— Знаю, что у Даниила был смартфон, помимо обыкновенного телефона. Он его прятал где-то в части, — пояснил служащий.

По его словам, Даня был совершенно нормальным парнем и готовился к дембелю.

— В части такое ЧП происходит впервые. Раньше на моей памяти не то что подобного, вообще каких-то происшествий не происходило.

«Мы хотим найти убийц»





Корреспондентам информационного агентства не удалось связаться с командиром войсковой части № 67968 Альбертом Набиевым. Телефон офицера оказался недоступен.

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону на звонок корреспондента ИА «Высота 102» вновь ответил дежурный. Взяв установочные данные и номер телефона журналиста, последний снова пообещал довести информацию до ответственных лиц. На момент публикации на связь с журналистами так никто и не вышел.

Как сообщил информагентству собственный источник в следственных органах, в настоящий момент по уголовному делу о смерти Даниила Радского проводятся следственные действия в необходимом объеме.

Родные погибшего в Котельниково срочника надеются на справедливое расследование и привлечение к ответу всех виновных в смерти Даниила.

— Мы хотим найти убийц и чтобы они понесли заслуженное наказание. Очень надеемся на огласку. Сколько еще таких, как мы? — говорит брат погибшего Дмитрий Радский.

Если вам что-то известно об обстоятельствах гибели Даниила Радского просьба связаться с редакцией по номеру 8-937-55-66-102. Мы гарантируем связь с родными погибшего срочника.





Фото и коллаж: архив семьи Радских / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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