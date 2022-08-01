Общество

Странные совпадения: стали известны новые подробности смерти 21-летнего срочника под Волгоградом

Общество 01.08.2022 19:34
0
01.08.2022 19:34


Военным следственным отделом СКР по Волгоградскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту гибели 21-летнего срочника Даниила Радского. Призывника из Курска нашли с перерезанным горлом в воинской части № 67968, дислоцированной в Котельниково Волгоградской области. 

Следствие считает, что молодого человека довели до самоубийства. Мать погибшего военнослужащего Любовь Нефедова уверена, что ее сын не мог покончить с собой. Женщина сообщила журналистам информагентства  новые обстоятельства, ставшие ей известными от котельниковцев, служащих в воинской части, где в мае этого года произошла трагедия. 

Все подробности — в материале ИА «Высота 102». 

«Замполит части задавал странные вопросы»


По словам мамы погибшего солдата, следствие продолжает топтаться на месте. 

— Предварительное следствие продлили еще на месяц. Обещали, что приедут в Курск, ознакомят с материалами. С мая ждем результаты экспертиз. И до сих пор нет ничего, — рассказала женщина. 

Любовь Нефедова рассказал о странных совпадениях в день гибели сына.  

— 17 мая (в день пропажи Даниила, — Прим. ред.) я ждала вечера, чтобы позвонить сыну. Примерно в 19.00 сделала пять вызовов. Телефон был включен, но никто не брал трубку, — вспоминает мать погибшего военнослужащего. — Через 10 минут мне перезвонил командир части Альберт Набиев и сказал, что мой сын пропал. Очень странное совпадение. Как будто они видели, кто звонит, выждали немного, а потом сами, как ни в чем не бывало, набрали мне. 

Нефедова отмечает, что это была не единственная странность в тот злополучный вечер. 

— В 20.00 отцу Дани позвонил замполит части и стал задавать странные вопросы. Мол, общаемся ли мы с сыном, как часто и прочее. Почему он выбрал именно этот день — для меня до сих пор остается загадкой, — делится мама Даниила Радского. 

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» имеется аудиозапись разговора человека, представившегося замполитом части Романом Юрьевичем и отца Даниила. Редакция приводит небольшую выдержку из диалога. 

Хотел узнать, связь поддерживаете с сыном или нет?

— Вам зачем это знать? 

Он как бы немного не в «струе». Может быть, он связывался с вами, что-то рассказывал? 

— Причина вашего звонка? 

Просто изучаю подчиненный личный состав.

— Есть какие-то жалобы?

Жалоб нет, изучаю его, все нормально.  

— Так он уже через два месяца домой. Под «дембель» собираете информацию? 

Да. Руки вот только дошли. 

«Ходил по части с раскладным ножом» 


Как уточнила мать Даниила Радского, на нее вышел человек из воинской части, где нашли тело ее сына. 

— Человек, который там работает, рассказал, что от аэродрома до солдатской чайной тянулась ровная линия с крупными каплями крови. То есть моего сына могли нести на руках через часть, — говорит Любовь. — Также мне сказали, что Даниила нашли внутри старого хранилища постройки, а не рядом, как указано в материалах уголовного дела. 

На Нефедову с ее слов, после освещения ситуации в СМИ стали выходить люди, имеющие отношение к воинской части № 67968 в Котельниково, где служил ее сын.  


— Одна из девушек рассказала, что при Набиеве в части происходит много нарушений. Процветает кумовство, воруют деньги. Как я поняла, у него в Москве есть какие-то покровители. 

Мама погибшего рядового сообщила, что узнала еще об  одном происшествии на территории части. 

— После смерти моего сына в конце мая избили срочника. Это сделали двое откомандированных военнослужащих из части в Волгограде. Ровесники моего сына. Один из них все время ходил по территории с раскладным ножом. В день смерти Дани, как раз с 18.00 до 20.00 эти двое в гражданской одежде через дырку в заборе ушли в самоволку, ровно на время поисков. Их прикомандировали в марте или апреле. Обратно их забрали в июне. Вполне вероятно, что между Даней и этими солдатами произошел конфликт. Следователь допросил их. С его слов, до 20.00 они спали, а потом действительно отправились в магазин.

«Такое ЧП происходит впервые»


В редакцию ИА «Высота 102» обратился служащий воинской части, где нашли мертвым 21-летнего срочника. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал некоторые обстоятельства происшествия. 

— Действительно, в часть командируют военнослужащих из Волгограда. Они выполняют какие-то специальные задачи, об этом не распространяются. С периодичностью раз в месяц их меняют. 

По словам нашего собеседника, на территории можно использовать обычные кнопочные телефоны. 

— Знаю, что у Даниила был смартфон, помимо обыкновенного телефона. Он его прятал где-то в части, — пояснил служащий. 

По его словам, Даня был совершенно нормальным парнем и готовился к дембелю. 

— В части такое ЧП происходит впервые. Раньше на моей памяти не то что подобного, вообще каких-то происшествий не происходило.  

«Мы хотим найти убийц»


Корреспондентам информационного агентства не удалось связаться с командиром войсковой части № 67968 Альбертом Набиевым. Телефон офицера оказался недоступен.   

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону на звонок корреспондента ИА «Высота 102» вновь ответил дежурный. Взяв установочные данные и номер телефона журналиста, последний снова пообещал довести информацию до ответственных лиц. На момент публикации на связь с журналистами так никто и не вышел. 

Как сообщил информагентству собственный источник в следственных органах, в настоящий момент по уголовному делу о смерти Даниила Радского проводятся следственные действия в необходимом объеме.  

Родные погибшего в Котельниково срочника надеются на справедливое расследование и привлечение к ответу всех виновных в смерти Даниила. 

— Мы хотим найти убийц и чтобы они понесли заслуженное наказание. Очень надеемся на огласку. Сколько еще таких, как мы? — говорит брат погибшего Дмитрий Радский. 

Если вам что-то известно об обстоятельствах гибели Даниила Радского просьба связаться с редакцией по номеру 8-937-55-66-102. Мы гарантируем связь с родными погибшего срочника. 


Фото и коллаж: архив семьи Радских / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

«Я согласна на эксгумацию»: СК возбудил дело после смерти 21-летнего срочника под Волгоградом

«Вернись. Нам с мамой страшно»: жители Курска требуют найти убийц срочника, служившего под Волгоградом

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
01.08.2022 20:29
Общество 01.08.2022 20:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 20:16
Общество 01.08.2022 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 17:20
Общество 01.08.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 17:01
Общество 01.08.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 15:42
Общество 01.08.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 12:38
Общество 01.08.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 11:17
Общество 01.08.2022 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2022 09:25
Общество 01.08.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 08:38
Общество 01.08.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 08:00
Общество 01.08.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 19:49
Общество 31.07.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 18:20
Общество 31.07.2022 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 17:13
Общество 31.07.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 16:17
Общество 31.07.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 15:07
Общество 31.07.2022 15:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:29
Играем до победы: закупки на ремонт братских могил в Волгограде ходят по кругуСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом открыли цех со швеями-осужденнымиСмотреть фотографии
19:34
Странные совпадения: стали известны новые подробности смерти 21-летнего срочника под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:13
Пересадивший волгоградцев на Subaru коммерсант идет под суд за махинацииСмотреть фотографии
17:56
Названы причины ДТП с погибшими под Волгоградом жителями Перми и БогдановичаСмотреть фотографии
17:32
«Там люди в ватных костюмах»: под Волгоградом из-за угроз задержали поезд из АнапыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде ограничат движение на втором отрезке улицы ОгареваСмотреть фотографии
17:01
Мэрия Волгограда заказывает на 58 часов эвакуаторыСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области ликвидируют очаг африканской чумы свинейСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробка из-за смертельного ДТПСмотреть фотографии
14:58
«Погибли отец и мать мальчика»: в тройном ДТП под Волгоградом разбились две семьиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Под Волгоградом мужчину зарезал отлетевший диск болгаркиСмотреть фотографии
14:18
Трое погибли и трое ранены в массовой аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:10
Двухлетние близнецы упали с высоты второго этажа в КамышинеСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде нашли решение проблемы с упаковкойСмотреть фотографии
13:46
«У одного – перелом черепа»: в Волгограде разбились еще двое электросамокатчиковСмотреть фотографии
12:54
«Нас кто-то поджигает»: в Волгограде в третий раз вспыхнуло общежитие на ЖолудеваСмотреть фотографии
12:38
«Сегодня же обещали»: в Волгограде сорвалось открытие магазинов H&MСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцу дали 5 лет за жульничество с чужим миллиономСмотреть фотографии
11:33
Еще один ребенок стал жертвой ядовитого паука в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Экологи нашли источник отравившего рабочего газа под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Детский центр «Рассвет» при поддержке АО «КАУСТИК» отпраздновал 45-летний юбилейСмотреть фотографии
11:15
Не успел отойти в сторону: водителя КАМАЗа засыпало зерном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Жильцов высотки в центре Волгограда эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографии
09:43
Суд в Волгограде 2 августа рассмотрит жалобы виновных в смерти риелтораСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградскую область пришла жара до +38Смотреть фотографии
09:09
Агентство «НКР» подтвердило Банку Уралсиб рейтинг на уровня A-.ru, повысив прогноз до «Позитивного»Смотреть фотографии
08:49
Уехала в 19: волгоградку осудили за шесть лет, проведенные в СирииСмотреть фотографии
08:38
Осиротевшей собаке из Камышина подыскали новый домСмотреть фотографии
08:00
За неделю клещи покусали 63 жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
 