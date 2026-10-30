



4 ноября в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Гостей парка ждут традиционный забег в национальных костюмах, выставка ретроавтомобилей, концерт с интерактивными играми и ярмарка изделий ручной работы. На территории парка также организуют продажу праздничных угощений, включая блюда русской кухни.

Откроет программу уже ставший традиционным забег в национальных костюмах народов России – он пройдёт с 11:00 до 12:00. Участникам предстоит преодолеть символическую дистанцию в один километр. Главное условие – выйти на старт в костюме одного из народов России или дополнить образ традиционным национальным аксессуаром.





Присоединиться к забегу смогут волгоградцы всех возрастов. Победители получат сертификаты на посещение аттракционов от Центрального парка и подарки от партнёров мероприятия. Выдача стартовых номеров начнётся в 10:00 возле главной сцены ЦПКиО.

С 12:00 до 14:00 около крытого автодрома будет работать выставка ретроавтомобилей. Исторические машины станут одной из главных фотозон праздника и позволят гостям увидеть автомобильную классику прошлых десятилетий.









Праздничный концерт начнется в 13:00 на главной сцене. Волгоградские коллективы будут выступать на протяжении двух часов – до 15:00. Между творческими номерами гостей ждут интерактивные игры.





В течение дня в ЦПКиО будет работать ярмарка, где посетители смогут приобрести товары ручной работы.





Особое внимание организаторы уделят гастрономической составляющей праздника. Возле главной сцены развернётся продажа выпечки и блюд, приготовленных по авторским рецептам. Сеть паркового питания «Пинки» предложит безалкогольные напитки, ватрушки с творогом, пирожки с различными начинками, булочки «роза с клубникой», а также необычное сезонное блюдо – пиццу с тыквой.





Для любителей блюд на открытом огне подготовят порядка 50 килограммов шашлыка.

Вход на праздничные мероприятия свободный. Участие в забеге бесплатное при условии предварительной регистрации.