В центре Волгограда наркоман всадил нож в голову 20-летней девушке

В Центральном районе Волгограда 33-летний мужчина напал с кухонным ножом на 20-летнюю девушку у подъезда по улице Пархоменко, 43а. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник нанес своей жертве удар ножом в область головы.

— Следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

Следствием установлено, что утром 1 июля 20-летняя девушка вышла из подъезда дома №43а по улице Пархоменко. Внезапно на нее с кухонным ножом напал неизвестный мужчина. Все произошло на глазах у сестры потерпевшей. Родственница вызвала экипаж скорой помощи и полицию.

Сейчас за жизнь молодой девушки борются врачи реанимационного отделения одной из больниц. Предварительно, подозреваемый в момент нападения мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Ранее фигурант дела был судим за имущественные преступления, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.

— Проводится комплекс неотложных следственных действий. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в пресс-службе регионального СК.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области