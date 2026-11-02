Волгоградские гимнастки вне конкуренции на турнире «Формула успеха»





31 октября в Волгограде завершился Межрегиональный клубный турнир по художественной гимнастике «Формула успеха». Для волгоградских спортсменок он стал не просто очередными стартами, а настоящей демонстрацией стабильности и мастерства: в копилке команды – 12 золотых и 3 серебряные награды.

За этими цифрами – сотни часов тренировок, дисциплина и выстроенная система работы. Каждая медаль – это не только техника и артистизм, но и умение собраться в нужный момент, когда на ковре всё решает доля секунды.

Золото турнира завоевали Валерия Хорольская, Анастасия Филиппова, Дарья Белова, Варвара Сизова, Кира Писаренко, Стефания Юрина, Ульяна Брюнина, Юлия Сергеева, Арина Мовчан, Алина Марникова, Элина Небабина и Варвара Колибердина. Серебряными призёрами стали Алёна Маслова, Виолетта Абрамчева и Элина Соловьёва.

Особая заслуга в этих результатах – у тренера Натальи Владимировны Беловой. Именно её методичность, требовательность и внимание к деталям превращают ежедневные тренировки в реальные победы. За каждым уверенным движением на ковре – её работа: разбор ошибок, поиск нюансов, поддержка в моменты сомнений.

Для многих спортсменок этот турнир стал важной точкой года: возможностью проверить себя, закрепить наработанные элементы и почувствовать, что труд даёт результат. А для команды – ещё одним доказательством: когда есть система, дисциплина и доверие между тренером и спортсменками, то формула успеха действительно работает.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо»