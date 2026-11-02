В Волгограде утвердили предмет охраны ДК профсоюзов на проспекте Ленина в Центральном районе. Это здание с колоннами является объектом культурного наследия регионального значения и официальном называется «Дворец труда – Дом Союзов».

По информации облкультнаследия, соответствующим приказом утверждены элементы охраны, в которые входят местоположение здания и его градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция, крыша, архитектурно-художественное оформление фасадов и интерьеров, материал и характер обработки фасадов, колонны и пилястры, карнизы и живописные панно внутри, а также многое другое.

Отметим, что в предмет охраны не входит пристроенное к объекту культурного наследия высотное здание гостиницы, из-за которой Дом профсоюзов в народе прозвали унитазом. Дело в том, что полукруглое здание ДК и возвышающая позади него высотка невольно вызывают такие ассоциации у горожан.





Справка. Четырехэтажный «Дворец труда – Дом Союзов» был построен из кирпича в 1957 году. Фасад стилизован под архитектуру сталинского ампира. На нем размещен горельеф, изображающий сцены труда. Он делится на правую и левую части, которые разделены лозунгом: «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства» с венчающим его профилем Ленина. Каждый горельеф содержит в себе двадцать одну фигуру, семь из которых являются женскими, четырнадцать — мужскими. Поскольку здание изначально строилось именно для профсоюзов, большая часть фигур изображает различные производственные сцены.





Горельефы Дома профсоюзов в Волгограде — полностью оригинальная авторская работа. Во многом благодаря им здание приобретает свой характерный, неповторимый облик. Примечательно, что Дом профсоюзов до конца 70-х годов был серым, а горельефы на нем — розовыми. И только в 80-е он принял привычный современный желто-белый вид.

Примечательно, что до сооружения высотной пристройки сзади Дома профсоюзов на ул. Советскую выходила открытая колоннада с небольшим сквериком.