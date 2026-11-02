Комсомольский мост в Волгограде засияет в цветах флага РФ

В День народного единства в цветах флага РФ подсветят Комсомольский мост в центре Волгограда. Как уточнили в мэрии, праздничную подсветку волгоградцы увидят уже вечером 3 ноября. Красным, синим и белым мост будет светиться и в темное время суток 4 ноября.

Комсомольский мост оборудовали архитектурной подсветкой летом текущего года в ходе ремонта. Тогда сообщалось, что на путепроводе установили 218 статических светодиодных светильников с интеллектуальным управлением. Новое оборудование позволяет менять цветовую гамму и динамику подсветки в зависимости от городских событий и праздников.

Подсветка моста заработает в темное время суток, когда включится городское наружное освещение. Это произойдет автоматически.