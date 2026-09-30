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В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост

Главное 30.09.2026 15:54
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30.09.2026 15:54


В Волгограде вслед за отставкой мэра города Владимира Марченко продолжаются кадровые перестановки. Неожиданно свой пост покинул глава администрации Дзержинского района Сергей Таций, занимавший руководящий пост более 11 лет.

Согласно информации, размещённой в разделе «Руководство» на сайте администрации, кресло Сергея Тация занял Илья Багров – экс-депутат Волгоградской городской думы 6-го созыва, занимавший до декабря 2024 года должность заместителя МБУ «Северное».

Имя Багрова, сообщает ИА «Высота 102», ранее также было связано с компаниями «ЭДЕЛЬВЕЙС», ООО «Управляющая компания «ЖЭУ-43», ООО «Родной город», ООО «УК «Поскомхоз». Последние три, где нынешний руководитель района занимал должности директора в разное время, ликвидированы. Учрежденная в Санкт-Петербурге «ЭДЕЛЬВЕЙС» продолжает работу после его ухода.

Отметим, бизнесмен Илья Багров решил сделать ставку на муниципальную службу летом 2026 года. Именно тогда он был назначен на должность заместителя главы Дзержинского района.

Подчеркнем, что о смене руководителей администрация Волгограда информационных сообщений не размещала. Согласно данным сервиса проверки контрагентов, рокировка руководителей произошла недавно, в связи с чем данные о новом главе  Дзержинского района пока что не прошли по базам данных фискальной службы. 

Редакция информагентства уточняет причину ухода Сергея Тация с руководящего поста. По сведениям источников информагентства, близких к администрации Дзержинского района, чиновник покинул пост по собственному желанию.

– Таций и при Марченко предпринимал попытки уволиться, однако тому было не время. Насколько известно, ему было предложено найти замену перед уходом. Судя по всему, этой заменой и стал Багров, – сообщают источники ИА «Высота 102».  – О том, чтобы Таций собирался куда перейти на другую работу, информации нет. 

Напомним, в июне Сергей Таций отметил своё 62-летие. В апреле 2026 года теперь уже экс-руководитель района был удостоен государственной награды – почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Фото: Городские вести 

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