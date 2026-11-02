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Федеральные новости
 ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотеке
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Федеральные новости

ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотеке

Федеральные новости 02.11.2026 21:20
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02.11.2026 21:20


Банк России до конца 2026 года завершит разработку указания, которое обяжет кредитные организации при оценке доходов физических лиц использовать только официальные документы из закрытого перечня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно инициативе, банки смогут подтверждать доходы заёмщиков лишь документами из утверждённого списка. Также планируется ограничить выдачу ипотеки на индивидуальное жилищное строительство без счетов эскроу, если единственным обеспечением выступает земельный участок.

Отдельные меры коснутся ипотечных программ с льготным периодом, когда первые годы заёмщик платит небольшие взносы, а затем платежи резко возрастают. По таким кредитам установят повышенные резервы для ограничения рисков.

Кроме того, снижение ставки по кредиту на основании федеральных законов или актов правительства не будет считаться реструктуризацией долга. Банкам также придётся создавать повышенные резервы по кредитам компаниям, которые платформа «Знай своего клиента» относит к группе высокого риска.

Требование о 100-процентном резерве для заёмщиков с недействительным паспортом смягчат: его не будут применять, если у клиента нет просроченной задолженности или её срок не превышает 90 дней. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

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