В Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели 21-летнего срочника из Курска Даниила Радского. Рядового нашли с перерезанным горлом в воинской части № 67968, дислоцированной в Котельниково. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства.

Мама погибшего военнослужащего Любовь Нефедова побывала в воинской части, где служил ее сын и сообщила о новых обстоятельствах дела.

Все подробности — в материале ИА «Высота 102».

«Все стало еще запутаннее»





По словам матери погибшего срочника, с инициативой поездки в Котельниково выступил командир части Альберт Набиев.

— Набиев нам сам позвонил. Нормально общался, все показал. 4 и 5 августа мы провели в воинской части в Котельниково. Я все увидела своими глазами. Мы разговаривали с офицерами, которые нашли Даню. Они все рассказали, как было, и говорили примерно одно и то же. Все согласились пройти полиграф, — сообщила Любовь Нефедова.

Женщина считает, что после поездки в часть все стало еще запутаннее.

— Человек, который мне писал в соцсетях, что тело Дани нашли внутри старого хранилища, а не рядом, как указано в материалах уголовного дела, у следователя опроверг свои собственные слова. На мой вопрос, зачем он это сделал, он мне пояснил, что просто захотел стать важным свидетелем по делу, — сообщила мать Дани.

«Хотели свести с ним счеты»





Ранее Любовь Нефедова рассказала журналистам информагентства, что после публикации в СМИ на нее стали выходить люди, имеющие отношение к воинской части № 67968 в Котельниково, где служил ее сын.

Маме погибшего срочника пришлось закрыть свои профили в соцсетях, потому что в те дни, когда она была в части ей стали поступать буквально десятки сообщений от разных людей. Большинство из них касались личности Набиева.

— Я закрыла страницы, потому что поняла, что все, кто писал гадости про Набиева, просто хотели свести с ним свои счеты, используя мое горе, смерть моего сына. Другие, как я выяснила, хотели таким образом снискать сомнительную известность.

«Нашли биологический след»





В субботу, 6 августа, Нефедова, с ее слов, попала к следователю, в производстве которого находится уголовное дело по факту смерти ее сына.

— Нас ознакомили с экспертизами. Мы побывали на приеме у руководителя следственного отдела, обсудили все вопросы, которые нас волновали, — уточнила женщина. — Еще несколько офицеров части будут проходить полиграф. В тот день, когда пропал Даня, объявили всеобщую тревогу. На построении отсутствовали два офицера. Их будут проверять, но пока что-то говорить рано.

Также мама Даниила Радского сообщила о новой версии гибели своего сына.

— Появилось предположение, что Даню мог убить человек, который очень тесно с ним общался. Возможно, кто-то его слегка по-дружески приобнял и неожиданно нанес удар в шею.

Самое главное, как уточняет Любовь Нефедова, у следствия действительно появилась важная зацепка.





— Мы узнали, что на одежде, в которой был Даниил, нашли биологический след постороннего человека, — сообщила мама погибшего солдата.

Родные погибшего в Котельниково срочника надеются на справедливое расследование и привлечение к ответу всех виновных в смерти Даниила.

— Мы хотим найти убийц и чтобы они понесли заслуженное наказание. Очень надеемся на огласку. Сколько еще таких, как мы? — говорит брат погибшего Дмитрий Радский.

Согласно справке из ЗАГСа Котельниковского района, смерть Даниила Радского наступила 17 мая в 21.55 в городе Котельниково. Причиной указаны кровотечение, открытая рана шеи и контакт с острым предметом с неопределенными намерениями.

Молодой человек призвался в Волгоградскую область из Курска. Попал в Котельниково — в военно-космические силы. За 55 дней до демобилизации тело 21-летнего срочника с перерезанным горлом обнаружили в части, где он служил.

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