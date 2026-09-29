В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Сегодня, 29 сентября в рабочем поселке Максима Горького Советского района Волгограда состоялось закрытие осеннего этапа «Вахты Памяти», которая проходила на месте немецкого пересыльного лагеря «ДУЛАГ 205».

В мероприятии приняли участие начальник регионального Главка МВД Павел Гищенко, прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник Управления ФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Василий Семенов и начальник Волгоградской академии МВД России Виорел Флоча.





За время проведения поисковых мероприятий во время осеннего этапа «Вахты Памяти» были обнаружены останки 204 человек, которые будут достойно погребены. Сегодня же на месте бывшего лагеря прошла заупокойная лития по невинно убиенным.

Поисковая работа на месте бывшего ДУЛАГа-205 будет продолжена. В следующем году на месте трагедии, где погибло немало военнопленных и мирных жителей, планируют организовать мемориал под открытым небом.

Напомним, ранее энтузиасты реконструировали один из будних дней пересыльного лагеря «ДУЛАГ 205».

Подробнее о «Вахте Памяти», которая проходила в Волгограде с 4 сентября при участии поисковиков России, сотрудников прокуратуры Волгоградской области, региональных ГУ МВД России и УФСБ, а также курсантов Академии МВД России – в специальном материале ИА «Высота 102».