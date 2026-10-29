



29 октября Андрей Бочаров проинспектировал ход реализации масштабного проекта по созданию современного студенческого кампуса на базе технического колледжа на пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. В ходе визита в образовательное учреждение губернатор установил жёсткие сроки введения объекта в эксплуатацию. Ученики должны сесть за парты в обновлённых помещениях уже 1 сентября 2027 года.





Руководитель обратил внимание своих заместителей и руководства колледжа на то, что работы пока отстают от графика, и потребовал в рабочем порядке изучить причины и рассмотреть, какие меры необходимо предпринять, чтобы строители могли взять нужный темп. Отдельно Андрей Бочаров остановился на качестве работ и необходимости комплексного обновления учреждения.

- Сегодня мы находимся на одном из базовых учебных центров СПО, очень важном для Волгоградской области и всей нашей страны. В целом все проходит в соответствии с планами, и до конца года основная работа будет завершена. Есть определенное отставание, но я уверен, что после сегодняшней рабочей поездки все будет устранено. 1 сентября 2027 года дети придут в новые аудитории, в новое общежитие и будут получать здесь знания. Внесен ряд определенных корректировок, чтобы Волгоградская область получила современный опорный образовательный центр СПО. В целом на территории региона мы создаем девять таких опорных центров, - подчеркнул губернатор.





В Волгоградском техническом колледже в 2026 году обновление затронуло учебный корпус и здание общежития. Также среди поставленных перед строителями задач: модернизация стадиона и благоустройство территории. Напомним, образовательное учреждение готовит специалистов в области металлургии, беспилотных авиационных систем, пожарной безопасности, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, теплоэнергетики, транспорта и дорожного хозяйства, ИТ-технологий, сельского хозяйства.

Отметим, создание кадрового потенциала для экономики региона – одна из приоритетных задач администрации. Для её осуществления в регионе модернизируются десятки образовательных заведений, а также выстроена особая практико-ориентированная модель, в которой к обучению студентов привлекаются заинтересованные в новых сотрудниках предприятия.

Фото: администрация Волгоградской области