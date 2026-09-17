20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами!

Информационному агентству «Высота 102» — 20 лет!
Информационное агентство «Высота 102» празднует знаменательную дату — нам исполняется 20 лет. Все эти годы мы остаемся главным источником оперативной и достоверной информации для жителей Волгограда и области. Нас читают, нам доверяют, наше мнение цитируют.
20 лет доверия
Мы гордимся тем, что помогаем бизнесу расти и развиваться, предоставляя самые эффективные рекламные инструменты. В честь нашего общего праздника мы подготовили для клиентов особенный подарок.
До 30 сентября 2026 года
СКИДКА 30%
на все основные форматы размещения на наших площадках
Что это значит для вашего бизнеса?
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Выгодная цена. Вы получаете премиум-размещение по цене, которая приятно удивит.
Доверие аудитории. Реклама на ресурсе с 20-летней историей вызывает больше доверия, чем стандартные баннеры.
Как можно применить скидку?
✔ Баннерная реклама на сайте (все позиции)
✔ Статьи и интервью (размещение и подготовка материалов)
✔ Спецпроекты и интеграции
✔ Реклама в наших социальных сетях (ВК и ОК), а также МАХ и Telegram-каналах
Почему стоит поторопиться?
Количество рекламных мест ограничено, а желающих поздравить нас и получить выгоду — много. Акция действует строго до 30 сентября.
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Телефон коммерческого отдела: +7 (937) 102-5-102
Email: otdel_reklama@v102.ru