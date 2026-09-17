20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами!

Информационное агентство «Высота 102» празднует знаменательную дату — нам исполняется 20 лет. Все эти годы мы остаемся главным источником оперативной и достоверной информации для жителей Волгограда и области. Нас читают, нам доверяют, наше мнение цитируют.

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