



Минстрой выступил с предложением сдвинуть с места вопрос с ветхой коммунальной инфраструктурой за счёт дополнительных сборов с собственников. Как сообщает «Парламентская газета», для обновления котельных, труб и изношенных теплосетей в платёжки хотят заложить специальные надбавки. Обсуждение наболевшей проблемы состоялось на круглом столе в Совете Федерации.

Необходимость пересмотра тарифного бремени чиновники объяснили недостаточностью заложенных сейчас в действующие тарифы инвестиций для нужного темпа обновления инфраструктуры.

- Представить документ Правительству планируют до декабря 2026 года. По сути, это небольшая целевая «прибавка» к тарифу на коммунальные услуги, которая идет не на текущие расходы, а исключительно на капитальный ремонт и обновление изношенных сетей, - подчеркнул заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов.

Дополнительный импульс дискуссии придал пробуксовывающий в некоторых регионах старт отопительного сезона. В целом по России уже зафиксировано 744 аварий на объектах ЖКХ. С прошлого сезона поставщики коммунальных ресурсов, а также УК не устранили порядка 60 тыс. выявленных нарушений.

Фото из архива ИА «Высота 102»