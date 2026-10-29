В Волгограде 108-летие комсомольской организации сегодня, 29 октября, отметили торжественным митингом и возложением цветов к памятнику «Комсомольцев – защитников Сталинграда» в Центральном районе. В день рождения комсомола в сквере у монумента собрались комсомольцы разных поколений, ветераны этой организации, почетные жители города-героя и молодежь, передает ИА «Высота 102».





Участники митинга вспоминали, с каким энтузиазмом и задором комсомольцы строили Сталинградский тракторный завод, СталГРЭС, Волго-Донской судоходный канал, Волжскую ГЭС, участвовали во всесоюзных стройках, осваивали целину и возрождали колхозы. В годы Великой Отечественной войны комсомольцы добровольно уходили на фронт, а также выполняли не менее значимую работу в тылу, обеспечивая Красную Армию оружием и продовольствием.





Память комсомольцев – защитников Сталинграда почтили на митинге минутой молчания.





На мероприятии выступили председатель региональной общественной организации «Союз комсомольских поколений», почетный гражданин Волгоградской области Галина Хорошева, директор Центра патриотической и поисковой работы «Авангард» Денис Харитонов, сотрудники и воспитанники Поста №1, почетный гражданин Волгоградской области Владимир Сальный и многие другие.









После завершения митинга к памятнику комсомольцам – защитников Сталинграда возложили цветы. Торжественная часть завершилась песней «Надежда» Александры Пахмутовой. Спела ее артистка Казачьего театра Екатерина Болдырева.





Справка: в 1918 году 29 октября в Москве открылся первый съезд рабочей и крестьянской молодежи, который и считается днем рождения комсомола. Эта огромная организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени. Через эту организацию прошли более двухсот миллионов человек.













Ни одна из молодежных организаций мира не была награждена шестью орденами – Трудового Красного Знамени, Ленина, Октябрьской революции – за боевые и трудовые достижения и подвиги.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»