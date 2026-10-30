



В Волгограде очередная подростковая выходка на общественном транспорте едва не обернулась трагедией. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в районе остановки «Культурно-досуговый центр», когда трамвай следовал в сторону Жилгородка. Водитель вагона заметил четверых подростков: трое находились в салоне, а четвертый ехал снаружи. Заметив видеосъемку, несовершеннолетние попытались скрыться через окно трамвая.





На этот раз опасная езда подростков на трамвае, к счастью, обошлась без пострадавших.

– Однако отсутствие трагического исхода не делает произошедшее менее опасным: каждая подобная выходка способна укрепить у несовершеннолетних ошибочную уверенность в том, что риск оправдан, – прокомментировали информагентству АО «ЭлектроТранспорт Плюс» инцидент.

Как отмечают специалисты, снаружи движущегося вагона нет ни защитных ограждений, ни возможности безопасно удержаться при резком изменении скорости. Достаточно неудачно поставить ногу, ослабить хватку или потерять равновесие, чтобы оказаться на рельсах под колёсами многотонной машины. Водитель может быть вынужден применить экстренное торможение, на пути транспорта может возникнуть препятствие, а сам вагон при движении испытывает колебания – человек снаружи не защищён от столкновения с объектами транспортной инфраструктуры.

Сотрудники транспортного предприятия, согласно инструкциям, передают информацию о зацеперах в полицию. В ходе проверки правоохранители устанавливают личности несовершеннолетних, выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают наличие оснований для принятия предусмотренных законодательством мер. Одним из возможных последствий становится постановка подростка на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Последствия могут затронуть и родителей: закон возлагает на них обязанности по воспитанию и обеспечению безопасности детей, и при наличии оснований может рассматриваться вопрос об административной ответственности законных представителей.

– Очевидцам не следует оставаться равнодушными: если подростки пытаются зацепиться за трамвай или уже находятся снаружи движущегося вагона, необходимо сообщить об этом работникам транспорта, а при непосредственной угрозе жизни – по единому номеру экстренных служб 112. Самостоятельно преследовать нарушителей, пытаться схватить их или снять с движущегося транспорта недопустимо – это может спровоцировать падение и привести к трагедии, – добавляют в волгоградском транспортном предприятии.

Согласно данным МВД России, в 2025 году на территории России выявили более 1300 зацеперов. Свыше половины нарушителей – дети младше 16 лет. Сообщалось о 32 погибших в результате этого опасного увлечения.