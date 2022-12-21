Жуткое видео расправы кавказцем над волжанкой появилось в Сети





В Сети 21 декабря появились жуткие видеокадры нападения кавказца с ножом на девушку в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», случившееся от начала и до конца зафиксировали установленные на входе в подъезд камеры наружного наблюдения.

Напомним, по сведениям СУ СК России по Волгоградской области, ране судимый 41-летний мужчина исполосовал ножом бывшую возлюбленную около ее дома. На видео зафиксировано, как мужчина силой выводит девушку из подъезда и тут же начинает резать ее ножом. От боли и испуга девушка начинает истошно кричать. На помощь ей спешит прохожий, который, впрочем, тут же ретируется, увидев нож в руках нападавшего. Примечательно, что в момент нападения в своих квартирах находились сотни волжан, также находились люди и в припаркованных во дворе машинах. Только после того как кавказец покинул место происшествия, к девушке подбежал тот же мужчина, который хотел помочь ей ранее.

По информации следователей, преступление было совершено у одного из подъездов дома №62 по улице 40 лет Победы. Пострадавшей девушке 29 лет. У нее есть ребенок.

Установлено, что волжанка получила более 10 ударов в область живота, груди и лица.